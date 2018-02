Transaviapiloten gaan staken: geen vluchten vanaf middernacht

De piloten van Transavia leggen vannacht het werk neer.

De staking gaat in om 0.01 uur en duurt tot morgen 12.00 uur, zo heeft de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) laten weten.

Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao. De pilotenvakbond VNV wijst op het hoge ziekteverzuim onder Transaviavliegers en eist daarom 'structurele verbeteringen op het gebied van loon, winstdelingsregeling en roosterstabiliteit'. Het management van Transavia is daar niet mee akkoord gegaan.

Vakantiebestemmingen

De staking heeft gevolgen voor passagiers naar vakantiebestemmingen vanaf Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. Volgens Joost van Doesburg van pilotenvakbond VNV gaat het om ongeveer 30 vluchten en 5000 passagiers, zo zegt hij tegen de NOS.

Veruit het belangrijkste punt voor de piloten is de roostering. Volgens Van Doesburg is het 'een zooitje' bij Transavia. Vliegers zouden met regelmaat dagelijks roosterwijzigingen te verwerken krijgen waardoor het onderhouden van een sociaal leven onmogelijk wordt.

Vrijwel alle 500 piloten van Transavia zijn volgens Van Doesburg aangesloten bij de bond.