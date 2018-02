Transavia mag piloot niet ontslaan om dodelijke straatrace

Transavia mag piloot Casper van W. niet ontslaan. Hij werd in november veroordeeld tot een taakstraf van honderd uur en een jaar rijontzegging omdat hij in maart 2016 met zijn vader een straatrace had gehouden door Loosdrecht. Daarbij kwam de 19-jarige Fleur om het leven.

Zoon Casper werd vrijgesproken van dood door schuld. Vader Walter van W. kreeg voor zijn aandeel in het ongeluk vier jaar celstraf opgelegd. Vliegmaatschappij Transavia vindt dat het gedrag van Casper van W. 'onverenigbaar is met zijn functie als piloot' en had hem in afwachting van de uitspraak op non-actief gezet. Het bedrijf zegt verrast te zijn door de uitspraak en kondigt aan in hoger beroep te gaan.

Extreem gevaarlijk

"Dat de piloot zich eenmalig extreem gevaarlijk in het verkeer heeft gedragen betekent niet dat hij zijn functie niet zou kunnen uitoefenen", zegt de kantonrechter. "Bovendien was het ongeval al bekend toen Transavia hem in vaste dienst nam."

Hoewel het gedrag van de piloot in het verkeer 'extreem gevaarlijk was', zegt de rechter, is Van W. 'niet veroordeeld voor medeschuld aan het dodelijk ongeval, maar voor het veroorzaken van een gevaar op de weg door veel te hard te rijden in een omgeving waar dit echt niet kan'.

Overtreding, geen misdrijf

Casper van W. heeft zich schuldig gemaakt aan een overtreding, stelt de rechter vast, en niet aan een misdrijf. "Dat is niet genoeg om vast te stellen dat de piloot zijn functie niet goed zou kunnen uitoefenen of een gevaar in de lucht zou zijn", zegt de rechter. "Transavia heeft ook geen beleid waaruit blijkt dat ernstige verkeersovertredingen gevolgen kunnen hebben voor het uitoefenen van het beroep van piloot."

'Pijnlijk dat daders geen berouw tonen'

De zus van Fleur legt uit waarom de nabestaanden moeite hebben met de houding van Walter en Casper van W. "Het wordt zoveel zwaarder en harder als mensen niet een sorry kunnen zeggen."

