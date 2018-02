Toezichthouder: gasproductie Groningen snel halveren

Met het 'oog op de veiligheid' van Groningen moet de gasproductie zo snel mogelijk beperkt worden tot 12 miljard kubieke meter per jaar, wat neer komt op een halvering

De zogeheten Loppersumclusters zouden per direct dicht moeten. Dit advies geeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie in Groningen moet gebeuren.

'Impact bewoners telt mee'

Vorig jaar haalde de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) 23,98 miljard kubieke meter gas uit de grond. Het maximum was toen gesteld op 24 miljard m3. In 2012 concludeerde SodM dat bij een winningsniveau van 12 miljard kubieke meter per jaar er 'na enige tijd er mogelijk vrijwel geen aardbevingen met een magnitude groter dan 1,5 meer zouden optreden'.

De toezichthouder heeft niet alleen de veiligheidsrisico's en schade aan gebouwen meegenomen in het advies, maar ook de impact die de bevingen hebben op Groningen. "De aardbevingen veroorzaken gevoelens van onzekerheid en angst en waardedaling van gebouwen en gronden."

In een eerste reactie laat NAM weten dat het 'kennis heeft genomen van de brieven van SodM en Gasunie. "Het is nu aan de minister om op basis van alle adviezen van de afgelopen weken een besluit te nemen over de te nemen maatregelen. We gaan ons hierop voorbereiden."

Levering bedrijven en huishoudens

Het advies is het gevolg van de aardbeving bij Zeerijp begin deze maand, de zwaarste in vijf jaar. Toen stelde de toezichthouder al dat de gasproductie in Groningen omlaag moet om het risico op aardbevingen te verminderen.

Vermindering van de gaswinning heeft, zo zegt het SodM, 'eventueel gevolgen voor de levering van gas naar bedrijven en huishoudens'. Maar: "Het is niet de rol van SodM, als toezichthouder op de veiligheid van de energiewinning, om hier rekening mee houden."

Meer dan 12 miljard m3 nodig

De Gasunie heeft een zogeheten leveringszekerheidsonderzoek uitgevoerd en stelt dat de gaswinning per direct nauwelijks kan worden teruggeschroefd. Als de temperatuur als graadmeter wordt aangehouden is een productie van 12 miljard m3 niet voldoende. In een mild jaar is 14 miljard m3 nodig en 27 miljard m3 in een extreem koud jaar, zoals 1996.

Als per direct wordt overgestapt op temperatuurafhankelijk produceren, zo stelt de Gasunie, kan het totaal benodigde volume uit Groningen voor het huidige gasjaar (dat loopt van oktober 2017 tot oktober 2018) tussen 19,5 en 21 miljard m3 uitkomen.

Bevingsschade

De NAM (voor 50 procent in handen van Shell en voor de andere helft in handen van de Amerikaanse oliereus ExxonMobil) liet gisteren weten dat er 18 miljard euro beschikbaar is om de schade als gevolg van de gaswinning te vergoeden.

Tientallen Groningse boeren gaan vandaag per trekker naar Den Haag om te demonstreren bij de hoorzitting. Ze eisen dat de bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor de bevingsschade en willen garanties zwart op wit zien.

