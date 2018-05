Thuiszorgdochter Vérian op rand van faillissement

Thuiszorgorganisatie Vérian Care & Clean in Apeldoorn, met 1100 werknemers, heeft uitstel van betaling gekregen. Het financieel noodlijdende bedrijf is niet meer in staat zijn rekeningen te betalen, maakt moederbedrijf Vérian bekend.

Er is door de rechtbank al een bewindvoerder benoemd, die samen met de directie de leiding heeft gekregen over de organisatie. "De bewindvoerder zal samen met hen de komende periode gebruiken om alle mogelijkheden te bekijken om continuïteit van werk in dezelfde omgeving zoveel mogelijk te behouden", meldt Vérian.

Lagere vergoedingen

Volgens een woordvoerster zijn de financiële problemen het gevolg van geldgebrek bij de gemeenten, die dit type huishoudelijke zorg vergoeden. "Een deel van onze medewerkers heeft salarissen die horen bij een zwaardere zorgverlening. Maar gemeenten hebben ingezet op lichtere zorg, waarvoor wij lagere vergoedingen ontvangen. Die paden zijn uiteen gaan lopen."

Volgens de woordvoerster heeft Stichting Vérian er alles aan gedaan om de financiële problemen het hoofd te bieden. Zo werd er in 2016 al een ontslagronde gehouden. Ook probeerde de zorgverlener onder meer de salarissen bij de thuiszorgdochter te verlagen. "Maar de rechter heeft dat niet goedgekeurd. Dan komt een faillissement al snel nabij."

Belastingschuld

Directe aanleiding voor de surseance is een grote schuld bij de Belastingdienst, bevestigt de woordvoerster. "Omdat we die niet meer kunnen betalen, hebben wij voor Vérian Care en Clean uitstel van betaling moeten aanvragen."

Naar eigen zeggen was de dochter die thuiszorg verzorgt, nog goed voor een kwart van de totale omzet van Vérian. Enkele jaren geleden was het veruit de belangrijkste divisie van de zorgorganisatie. Dankzij een externe financier kan de rest van Vérian worden voortgezet.