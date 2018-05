Thuiszorgbedrijf Vérian boekte 4 miljoen verlies

Thuiszorgorganisatie Vérian in Apeldoorn heeft in 2016 een verlies van bijna 4 miljoen euro geboekt. Dat blijkt uit de met grote vertraging gepubliceerde jaarrekening.

Vérian levert thuiszorg in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Utrecht en Zuid-Holland. Bij de organisatie werkten eind 2016 nog 2300 mensen.

Gisteren maakte Vérian bekend dat de divisie Care & Clean, met 1100 werknemers, uitstel van betaling heeft gekregen. Coen Houtman is tot bewindvoerder benoemd. Volgens Vérian kan de rest van de organisatie waarschijnlijk dankzij een geldschieter worden gered.

Problemen

Vérian zit al jarenlang in de problemen. In 2014 en 2015 leed de organisatie verliezen van respectievelijk 2,2 miljoen en 5,4 miljoen euro. Eind 2015 was het eigen vermogen mede daardoor 3,5 miljoen euro negatief.

In 2015 wilde de thuiszorgorganisatie de salarissen van het personeel van de divisie Care & Clean met 20 tot 30 procent verlagen, omdat het voor de verleende zorg van de opdrachtgevers minder geld kreeg. Toen de rechter de loonsverlaging verbood, ontsloeg Vérian begin 2016 ruim 500 werknemers.

Geen jaarrekening

Opmerkelijk was dat Vérian na 2016 wel een jaarverslag over dat jaar publiceerde, maar dat een jaarrekening met financiële resultaten daarin ontbrak. Zo bleef de precieze omvang van de problemen verborgen.

In het verslag was interim-topman Giljam Lokerse positief over de toekomst. "Vérian kruipt uit een diep dal, met een duidelijk pad naar boven. Er is sprake van een organisatie die sterk voorgesorteerd staat naar een betere performance in 2017 en 2018."

Miljoenenverlies

Onlangs deponeerde Vérian in alle stilte eindelijk de jaarrekening 2016 bij de Kamer van Koophandel. Daaruit blijkt dat de omzet van Vérian dat jaar opnieuw daalde, en dat de organisatie opnieuw zwaar rode cijfers schreef. De omzet kwam ruim 11 procent lager uit, op 55,8 miljoen euro. Het verlies bedroeg 3,98 miljoen euro.

Of Vérian vorig jaar inderdaad zoals topman Lokerse beloofde beter presteerde, is onduidelijk. Cijfers over 2017 'zijn nog niet voor openbaarmaking beschikbaar', aldus woordvoerster Marsha Spithoven.

Gisteren schreef de woordvoerster de financiële problemen opnieuw toe aan lagere inkomsten voor de verleende zorg bij blijvend hoge salariskosten.