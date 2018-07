Thermostaat geeft 30 graden aan: 'Onze huizen kunnen deze temperaturen niet aan'

Buiten is het 30 graden, binnen is het ook... 30 graden. Bij de bouw van nieuwe woningen wordt niet genoeg rekening gehouden met warme perioden, zoals die van nu. Dat zeggen deskundigen op het gebied van klimaatbestendig bouwen tegen RTL Nieuws.

In Nederland ligt de focus vooral op het binnenhouden van warmte in de winter. Voor het buiten houden van hitte in de zomer is nauwelijks aandacht.

Airco

En dat betekent: snikhete slaap- en woonkamers. "Ik zou wel een airco willen", schrijft Ciska Jansen in een reactie op onze oproep op Facebook. Ze heeft in de slaapkamer en de woonkamer een ventilator. "Het is in de woonkamer 31 graden en in de slaapkamer is het nog warmer."



De honden van Amber Koopmans zoeken verkoeling bij de ventilator.

Grote ramen

Deskundigen zeggen tegen RTL Nieuws dat in het ontwerp van nieuwbouwhuizen veel meer rekening gehouden moet worden met dit soort hoge temperaturen - zeker nu we door klimaatverandering steeds vaker te krijgen met extreme warmte.

"We hebben lang gebouwd om zoveel mogelijk licht binnen te krijgen", zegt Andy van de Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability. In Nederland krijgen huizen vaak grote ramen. "Als je weet dat de zon in bepaalde hoek binnenkomt, dan moet je daar in het ontwerp al rekening mee houden."

Zonwerend

Volgens de hoogleraar kun je op het zuiden best meer glas gebruiken. Als je maar de hoge zon tegenhoudt, door overstekken en lamellen aan de buitenkant bijvoorbeeld. Zonwerend glas is ook een optie, dat wordt nu vooral voor kantoorpanden gebruikt.

"We kunnen ook echt leren van Zuid-Europeanen. Je moet een huis zo ontwerpen dat je 's nachts alles open kunt houden. En overdag de boel dicht houden, met luiken."

Noodgedwongen bedekken veel Nederlanders hun ramen nu met grote lakens:



Lakens voor het raam. "Scheelt twee graden", schrijft Loes de Jong.

Van de Dobbelsteen vindt dat in het bouwbesluit meer ruimte moet komen voor comfort in de zomer. Er moeten regels komen over hoeveel een woning mag opwarmen, zegt hij.

Plat dak

Jeanine zit in een appartement op de vierde verdieping, met ook nog eens plat dak, schrijft ze op Facebook: "De temperatuur vanochtend in onze slaapkamer", zegt ze bij een foto van haar thermometer waar 30,7 op staat. "Wij proberen van alles. Van ramen en deuren, en gordijnen gesloten houden tot een Dyson fan in de slaapkamer, maar het is gewoonweg niet uit te houden. Ik ga vanavond maar wat washandjes en coolpacks klaar maken."

Ja, huizen met plat dak kunnen behoorlijk warm worden, zegt hoogleraar Van de Dobbelsteen. "Daar zouden groene daken een goede oplossing voor zijn. Je krijgt dan een meer constante temperatuur."

"Zonnepanelen erop scheelt ook, die geven het dak meer schaduw en zetten de warmte om in energie. Maar je ziet nog steeds veel nieuwbouwhuizen met platte daken, met alleen een bitumen dak met grind erop. Dat wordt bloedheet."



Creatief tijdens de hitte: Karen Dijkstra maakte een bevroren koelelement vast aan een ventilator. Melanie van der Weide slaapt vannacht buiten (foto rechts).

De hoogleraar wijst er ook op dat in Nederland de bodem altijd nog redelijk koel is. "Als je ventileert via de bodem heb je gekoelde lucht. En in de winter kun je ermee verwarmen. Die techniek is er al, maar wordt bijna niet gebruikt. Een warmtepomp ontrekt warmte aan de bodem, lucht of oppervlaktewater. Maar kan ook andersom. Dat kan nu al, is een kwestie van een knop omzetten."

Geen fan van de airco

Een airco zou de wetenschapper 'echt niet' aanraden. "Het blaast de warmte naar buiten. Als we overal in Amsterdam of Utrecht airco's zouden plaatsen, dan warm je de omgeving nóg verder op. En het kost alleen maar energie, terwijl warmtepompen warmte omzetten in energie."

