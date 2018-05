T-Mobile moet klant 1100 euro betalen: 'gratis telefoon' is niet gratis

T-Mobile moet een klant van de rechter zo'n 1100 euro betalen, omdat een 'gratis' telefoon helemaal niet gratis is. De klant heeft nu recht op de nieuwprijs van het toestel, de ten onrechte geïncasseerde termijnen én de wettelijke rente.

De Hoge Raad oordeelde twee jaar geleden dat aanbieders van telefoniediensten jarenlang de wet hebben overtreden door te werken met all-in-prijzen, waarbij gezegd werd dat het toestel 'gratis' is. Dat is niet zo, de klant betaalt gedurende de abonnementsperiode maandelijks een bedrag voor het toestel, inclusief rente over de 'lening'.

Koop op afbetaling

Volgens de kantonrechter in Den Haag is daarom sprake van koop op afbetaling en heeft T-Mobile een krediet verstrekt aan de klant. Omdat T-Mobile de prijs na de abonnementsperiode niet automatisch verlaagde, betaalde de klant ook nog eens veel te veel voor het toestel.

De rechtszaak was aangespannen door de claimorganisatie ConsumentenClaim. Die denkt dat nog veel meer consumenten recht hebben op 'al snel vele honderden euro's'.

