Student Max in been geschoten bij conflict met huisbaas: 'Het leek wel een film'

De 24-jarige politicologiestudent Max Dijkstra kreeg het aan de stok met zijn huisbaas. Het conflict escaleerde en Max werd in zijn been geschoten. Hij verdenkt zijn huisbaas, die binnenkort voor de rechter moet verschijnen.

Nadat Max begin 2016 zijn huurprijs had gecontroleerd bij de Huurcommissie, kwam hij erachter dat hij per maand 100 tot 150 euro te veel betaalde voor zijn studentenkamer in Leiden. Zijn huisbaas reageerde kwaad en zegde de huurovereenkomst op per brief. "Daar ben ik niet op ingegaan", zegt Max tegen RTL Nieuws. "Je kunt de huur niet eenzijdig opzeggen."

Drie harde knallen

Het conflict etterde voort, totdat de huisbaas Max op een dag hoorde vertellen over de Huurcommissie aan zijn huisgenoten. Hij reageerde woedend. "Kom niet aan mijn vrouw, kinderen of aan m'n geld, beet hij me toe", zegt Max. Nog dezelfde nacht hoorde hij voetstappen in de achtertuin en drie harde knallen.

Iemand had door de ruit van Max' studentenkamer geschoten. Een kogel had hem zelfs in zijn bovenbeen geraakt. "De baan van de kogel zat in m'n been", zegt Max. "Het leek wel een film. Ik wist niet wat ik zag."

Gevaar voor huisgenoten

Max deed aangifte en kreeg twee tot drie dagen later opnieuw bericht van z'n huisbaas. Niet met een beterschapswens, maar met het verzoek om de woning onmiddellijk te verlaten omdat zijn aanwezigheid een gevaar zou vormen voor de andere huisgenoten. "Ik ben daar zo snel mogelijk weggegaan", zegt Max. Inmiddels woont hij weer in Leiden. Zijn huisbaas moet 'ergens volgend jaar' voor de rechter verschijnen. De precieze datum staat nog niet vast. De man is verdachte in de zaak.

Max heeft samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) een plan opgesteld dat ervoor moet zorgen dat gemeenten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. Volgens de studentenvakbond vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.

Pleidooi voor huurpolitie

Gemeenten zouden steekproefgewijs of met een tip van de Huurcommissie kunnen controleren of een malafide huisbaas nog steeds te veel huur vraagt. Als een huisbaas een te hoge huur vraagt, zou een gemeente een dwangsom of boete op kunnen leggen. "Al jaren roepen wij dat er echte sancties tegen huisjesmelkers moeten bestaan", zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh. "Zij krijgen nu volledig vrij spel, wat hoge huurprijzen en intimidatie van huurders tot gevolg heeft. Het verhaal van Max vormt de druppel, het is tijd voor actie."

De Woonbond herkent de misstanden in de huursector, zoals te hoge huren, het niet terugbetalen van waarborgsommen en woningzoekenden die worden opgelicht. De bond pleit daarom voor het instellen van een zogenoemde 'huurpolitie', die onderzoek doet en ook boetes en dwangsommen kan opleggen. "Het is hoog tijd om huisjesmelkers echt aan te pakken, en huurders in bescherming te nemen", stelt directeur Ronald Paping van de Woonbond.