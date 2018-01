Stroomstoring in Ketheltunnel zorgt voor flinke files

De Ketheltunnel op de A4 is vanochtend in beide richtingen afgesloten geweest door een stroomstoring. Daardoor moest het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam omrijden via de A13.

Inmiddels is de tunnel weer vrijgegeven voor verkeer. De oorzaak: "Er is kortsluiting ontstaan waardoor de veiligheidssystemen niet meer naar behoren werken en de veiligheid voor het verkeer niet gewaarborgd is", schrijft de VID. De afsluiting zorgt volgens de VID voor flinke files.