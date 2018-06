Streekvervoer vanaf maandag in het hele land plat

Maandag 25 juni wordt er in het hele land gestaakt door het streekvervoer. De buschauffeurs en het regionaal treinpersoneel beginnen een staking voor onbepaalde tijd.

Werknemers in het streekvervoer willen een betere cao, met afspraken over vermindering van de werkdruk, een loonsverhoging van 3,5 procent en elke 2,5 uur een (plas)pauze. De cao geldt voor 12.000 werknemers.

'Onwil werkgevers'

Volgens de FNV is de verharding van de acties het gevolg van 'onwil' bij de werkgevers. De cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Nog maar enkele dagen geleden werden twee bemiddelaars aangesteld om een uitweg uit de impasse te vinden.

"Zij krijgen dus in ieder geval deze week de tijd om met name de werkgevers te bewegen om concrete en goede afspraken te maken over werkdruk en loon", meldt de vakbond.

Werkgevers verrast

De afgelopen maanden lag het streekvervoer vaker plat. Het FNV koos in die gevallen voor estafettestakingen, waarbij telkens in een bepaalde regio het werk werd stilgelegd.

De werkgevers zijn verrast over de aankondiging van de staking. "Er zijn bemiddelaars aan het werk. We zijn oprecht verrast en beraden ons op vervolgstappen", zegt een woordvoerder.

Reizigers hebben last van stakingen in het streekvervoer:

''Ik vind het prima dat ze staken, maar ik vind wel dat ze dan een andere oplossing moeten vinden''