Straks elke 5 minuten een trein tussen Den Haag en Rotterdam

Reizigers op het traject Den Haag – Rotterdam kunnen vanaf 2025 elke vijf minuten een trein nemen doordat er elk uur acht intercity’s en zes sprinters gaan rijden. Het kabinet trekt ruim 300 miljoen euro uit om het spoor daarvoor geschikt te maken.

Verantwoordelijk staatssecretaris Van Veldhoven ziet het aantal treinreizigers snel toenemen. "Zeker in de Randstad, waar de bevolking de komende tien jaar met een half miljoen mensen groeit. Door nú te investeren in uitbreiding van het spoor, zorgen we ervoor dat reizigers tussen Den Haag en Rotterdam ook in de toekomst comfortabel de trein kunnen pakken."

Metro-achtige verbinding

De spoortunnel in Delft is afgerond, waardoor de capaciteit op het spoor kan worden vergroot. Het ministerie zegt dat het hoge aantal treinen haast zorgt voor een metro-achtige verbinding.

Naast uitbreiding van het spoor, worden ook stations op het traject zo aangepast dat treinen sneller kunnen aankomen en vertrekken.

