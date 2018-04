Straatracende piloot weg bij Transavia

Casper van W. vertrekt bij Transavia. De copiloot was twee jaar geleden betrokken bij een straatrace in Loosdrecht waarbij de 19-jarige Fleur om het leven kwam. Hoewel Van W. werd veroordeeld voor zijn rol bij het ongeluk, mocht Transavia hem van de rechter niet ontslaan.

Nu zijn de piloot en de luchtvaartmaatschappij overeengekomen dat het dienstverband op korte termijn eindigt, meldt NH Nieuws. Tot het zover is, zal hij geen werkzaamheden meer verrichten voor Transavia.

Werkstraf van 100 uur

Casper van W. werd afgelopen november vrijgesproken van dood door schuld en kreeg 100 uur werkstraf opgelegd. Zijn vader Walter van W. kreeg een gevangenisstraf van vier jaar.

Transavia vindt het gedrag van Casper van W. 'onverenigbaar met zijn functie als piloot' en wilde hem daarom ontslaan. Nadat de rechter daar in februari een stokje voor stak, kondigde de maatschappij aan in hoger beroep te gaan. Die zaak is nu van de baan.

Geen beleid

De rechter stelde onder meer vast dat Transavia geen beleid heeft 'waaruit blijkt dat ernstige verkeersovertredingen gevolgen kunnen hebben voor het uitoefenen van het beroep van piloot'.

'Pijnlijk dat daders geen berouw tonen'

De zus van Fleur legt uit waarom de nabestaanden moeite hebben met de houding van Walter en Casper van W. "Het wordt zoveel zwaarder en harder als mensen niet een sorry kunnen zeggen."

