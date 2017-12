Stormloop op compoundvuurwerk: voor het eerst legaal

Het zogeheten compoundvuurwerk, samengestelde vuurwerkpakketten waarvan de lonten in de fabriek worden doorverbonden, is enorm in trek. Het mag dit jaar voor het eerst legaal worden verkocht.

Vuurwerkhandelaren laten weten dat compoundvuurwerk zo populair is, dat het vaak al in de voorverkoop uitverkocht is geraakt. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is blij met de ontwikkeling: het gaat om een relatief veilig soort vuurwerk.

Inspectie test riskant consumentenvuurwerk:

Van het geteste vuurwerk is 22 procent afgekeurd, meestal omdat de artikelen omvallen.

Kant-en-klare vuurwerkshow

"Compoundvuurwerk staat heel stabiel", legt vuurwerkhandelaar Willem Duist uit. "Omvallen en wegwaaien is niet aan de orde." Het gaat om verschillende 'cakes', boxen van waaruit een aantal soorten vuurwerk kunnen worden afgeschoten. De cakes zijn op een houten plaat met elkaar doorverbonden.

Duist spreekt van een 'kant-en-klare vuurwerkshow'. De meest luxe uitvoering, het New Year's Eve Festival, kost bij hem 379 euro. "Die heeft 1498 shots, je hebt er een paar minuten plezier van." Wie interesse mocht hebben in het ruim 25 kilo wegende pakket, vist achter het net: het is uitverkocht.

Zelf doorlussen: niet veilig

Voordat het compoundvuurwerk werd toegestaan, knutselden vuurwerkliefhebbers de boxen zelf in elkaar. "Die gingen ze thuis zelf doorlussen", zegt Duist. Het afsteken van vuurwerk waarvan de lonten op die manier met elkaar zijn doorverbonden, brengt risico's met zich mee.