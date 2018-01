Stormfile: A9 dicht na kantelen aanhanger

Mensen zijn duidelijk eerder de weg opgegaan om eventuele files te vermijden vanwege de te verwachten storm. Overigens veroorzaakt de storm vooralsnog weinig grote problemen voor het verkeer.

Op de A9 was het wel raak. Die is afgesloten tussen Alkmaar en Amstelveen omdat ten hoogte van Badhoevedorp een aanhanger van een vrachtwagen kantelde. De ANWB waarschuwt weggebruikers niet met een aanhanger de weg op te gaan.

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder voor een drukke ochtendspits omdat zware windstoten en buien veel hinder kunnen veroorzaken.

STORM!!!! Onstuimig vanochtend met westerstorm aan de kust & zeer zware windstoten tot 130 km/u! Ook in het binnenland later vanochtend kans op zeer zware windstoten. Vanmiddag wordt het geleidelijk rustiger. #CODEORANJE #STORM https://t.co/qnwhyhwsSr pic.twitter.com/MWeLzNQWI9 — Buienradar (@BuienRadarNL) 18 januari 2018

Code oranje

Het KNMI heeft voor delen van het land code oranje afgegeven. Tussen 9.00 uur en 14.00 uur is de storm naar verwachting het hevigst. In Vlissingen is in de ochtend een zeer zware windstoot van 106 km per uur gemeten, meldt het KNMI.

Treinen en vliegtuigen

De NS hanteert vanwege de storm vandaag een aangepaste dienstregeling. Op de trajecten waar normaal elk kwartier een trein rijdt, is dat vandaag om het half uur. Ook op Schiphol zijn maatregelen genomen, zo heeft KLM 220 vluchten geannuleerd.

Dierenpark Amersfoort dicht

Het Dierenpark Amersfoort blijft vandaag gesloten vanwege de storm. De kans bestaat dat er takken van de bomen los kunnen komen.

"Hierdoor kunnen wij de veiligheid van onze bezoekers niet garanderen en daarom is er besloten het park vandaag te sluiten. De veiligheid van de dieren is niet in gevaar'', meldt de zoo.

Bekijk hier de actuele windkaart:

Winterse buien

In de loop van de middag wordt het wat rustiger. Ook de zon laat zich even zien. Daarna volgen weer winterse buien.

Het KNMI heeft code oranje uitgegeven, de waarschuwing voor extreem weer met zeer zware windstoten. De waarschuwing geldt voor het hele land vanaf 09.00 tot 14:00 uur.

Code Oranje: dit betekent het:

Dit betekenen de weerwaarschuwingen van het KNMI.