Storing Schiphol verholpen, vliegverkeer weer volgens plan

Het vliegverkeer op Schiphol verloopt weer helemaal volgens plan. De storing in het backup-communicatiesysteem is verholpen.

Volgens de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is de kabel hersteld die gisteren tijdens graafwerkzaamheden 'door een externe partij' zwaar beschadigd raakte.

Grondig onderzoek

"Er wordt samen met luchthaven Schiphol grondig onderzoek gedaan naar de oorzaak en hoe herhaling in de toekomst te voorkomen is'', meldt de LVNL in een verklaring. "Om de veiligheid te waarborgen werd minder vliegverkeer per uur afgehandeld. Dat heeft helaas tot hinder voor passagiers en luchtvaartmaatschappijen geleid."

De storing had niets te maken met die van 15 augustus, aldus de LVNL. Op 21 augustus leidde een treinstoring in de regio Amsterdam tot buitengewone drukte op de luchthaven. Voor reizigers die met het vliegtuig aankwamen, waren er zeer beperkt treinen beschikbaar. Voor bussen en taxi's stonden lange rijen. Beide storingen staan los van die van gisteren.

