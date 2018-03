Storing Rotterdam Centraal verholpen, treinverkeer langzaam weer op gang

Het treinverkeer van en naar Rotterdam Centraal was vanmorgen enige tijd verstoord door een grote sein- en wisselstoring. De storing is inmiddels verholpen, zegt een woordvoerder van proRail. Het treinverkeer komt langzaam weer op gang. Wat de oorzaak van de storing is nog steeds niet bekend.

Om 08.30 uur begon de sein- en wisselstoring bij Gouda. Vanaf 09.30 uur was er ook geen treinverkeer meer mogelijk van en naar Roterdam CS. Waardoor dat domino-effect optrad, is onbekend, zegt een woordvoerder van ProRail. Iets na elf uur was de storing verholpen.

Het treinverkeer komt langzaam weer op gang. Voordat de treinen overal weer rijden, kan nog enige tijd in beslag nemen. Over de oorzaak blijft het tot dusver speculeren. Het kan kortsluiting zijn, zegt de woordvoerder, maar ook het gevolg zijn van it-problemen.

De NS zette vanochtend bussen in om gestrande passagiers te vervoeren.

Onze monteurs hebben de seinstoring bij Rotterdam Centraal opgelost. ProRail betreurt de overlast. https://t.co/PFJydBp526 — ProRail (@ProRail) 19 maart 2018

Rotterdam C: geen treinen van en naar Rotterdam C door een sein- en wisselstoring. https://t.co/axyyfHaEPO #Rtd — NS online (@NS_online) 19 maart 2018