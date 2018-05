Storing bij T-Mobile, Ben en Simpel voorbij

Telecomprovider T-Mobile kampte vanmiddag met een grote storing, duizenden klanten meldden geen of slecht bereik te hebben. Ook klanten van Ben en Simpel, die gebruik maken van het T-Mobile netwerk, meldden storingen.

Op het forum van T-Mobile meldde het bedrijf eerder dat het netwerk op 'op sommige locaties minder stabiel of onbereikbaar' was. Het adviseerde klanten updates op het forum in de gaten te houden en hun telefoontoestel regelmatig één keer helemaal uit en weer aan te zetten om jezelf zo opnieuw op het netwerk aan te melden.

Om 17.00 meldt een woordvoerder van het bedrijf dat de storing is verholpen, en iedereen weer gewoon bereik zou moeten hebben. "Als klanten nog last ondervinden, raden we aan om hun toestel aan en uit te zetten."

Oorzaak onbekend

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de storing. Ben, waar klanten ook klaagden, onderzoekt het probleem 'met de hoogste prioriteit'. Het houdt klanten op de hoogte via hun 'community' op de site.

We krijgen meldingen binnen dat een aantal van onze klanten niet kan bellen/internetten. Op dit moment zijn wij met man en macht op zoek naar de oorzaak èn de oplossing. In dit topic zullen we je op de hoogte houden zodra we een update hebben: https://t.co/9VMbJmUGYn. — T-Mobile Nederland (@TMobile_NL) 22 mei 2018

Op de site allestoringen.nl regende het vanmiddag duizenden klachten, met name in de grote steden en de Randstad. Op Twitter meldde iemand dat het netwerk in Den Haag er al ruim een uur uit ligt.

Wie de klantenservice van T-Mobile belde, kreeg een bandje te horen met excuses voor de overlast.