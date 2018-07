Steeds meer Britten willen Nederlander worden

Het aantal Britten dat Nederlander wil worden, is vorig jaar bijna verdubbeld. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de IND, op verzoek van RTL Nieuws. Sinds het brexit-referendum is het aantal aanvragen explosief gestegen. Vorig jaar vroegen bijna 200 Britten een Nederlands paspoort aan.

Het aantal afwijzingen is zeer beperkt, zegt een woordvoerder. Het aantal aanvragen dat werd geaccepteerd in 2017 bedroeg afgerond 130. waarbij een deel van de aanvragen uit 2017 pas in 2018 zal worden behandeld.



Onzekerheid

Het Verenigd Koninkrijk verlaat de Europese Unie op 29 maart 2019, precies twee jaar nadat premier May het officiele uittredingsverzoek heeft gedaan. Het is nog altijd niet duidelijk of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een deal over de Brexit bereiken. De onderhandelingen slepen al maanden voort en leiden vooral tot politieke chaos in het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier May heeft een paar weken geleden haar zwaarbevochten Brexit-strategie gepresenteerd.

In de visie van May wordt het een relatief 'zachte' Brexit. De Britten blijven, als het aan May ligt, na de Brexit nauwe banden met EU houden. Zo blijven de Britten betrokken bij bijvoorbeeld de Europese agentschappen voor luchtvaart en geneesmiddelen. Londen wil dat producten maar één keer hoeven te worden goedgekeurd voordat ze op beide markten kunnen worden verkocht. De Britten willen blijven profiteren van een vrijhandelszone voor goederen, maar aan het vrije verkeer van personen moet een einde komen.

Opstand in partij

Het leidde tot een opstand binnen de Conservatie Partij. Twee belangrijke ministers, Boris Johnson van Buitenlandse Zaken en David Davis van Brexit-zaken, zijn opgestapt. Zij staan voor een veel hardere breuk met de Europese Unie. Het plan van May is volgens Johnson een Brexit 'in name only', doordat nog veel Europese regels worden overgenomen. "Het is nog niet te laat om Brexit te redden", zegt Johnson. Voorlopig houdt de Britse premier May voldoende vertrouwen om aan te blijven.

De nieuwe Britse Brexit-minister, Dominic Raab, ontmoet vandaag in Brussel de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier.

Wel of geen deal

De Europese Commissie heeft Europese lidstaten gevraagd om de voorbereiding voor de Brexit te 'versnellen' en rekening te houden met alle mogelijke uitkomsten, ook dat er geen deal wordt gesloten met het Verenigd Koninkrijk.

"Hoewel de EU zich voluit inzet voor een akkoord dat een ordelijke terugtrekking waarborgt, zal de terugtrekking ongetwijfeld tot ontregeling leiden, bijvoorbeeld in de toeleveringsketens van bedrijven - ongeacht of er een akkoord wordt bereikt of niet", zo schrijft de Commissie in een mededeling.

