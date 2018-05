Statushouders ingeschakeld voor toezicht op 'lastpakken' bij azc Weert

Vier vluchtelingen met een verblijfsvergunning houden vanaf volgende week toezicht bij het asielzoekerscentrum (azc) in Weert. Dat heeft de gemeente vanavond bekendgemaakt.

Die maatregel komt na weken van opstootjes en ongeregeldheden in het azc, veroorzaakt door zo'n dertig 'lastpakken'.

Een Eritrese man en vrouw en een Syrische man en vrouw gaan dagelijks met asielzoekers praten. Zij spreken dezelfde taal als bewoners en dat praat makkelijker, aldus de gemeente. Die hoopt zo signalen van onvrede eerder op te vangen. Dat bleek dinsdag na overleg tussen burgemeester Jos Heijmans van Weert, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), politie en justitie.

Heijmans wil binnenkort met staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid praten over de wenselijkheid van een gesloten azc. Zo'n centrum is er nu nog niet. Met als gevolg dat kansloze asielzoekers ervandoor gaan en naar het buitenland verdwijnen, om daar opnieuw asiel aan te vragen, aldus de gemeente.

De overlastgevers in Weert waren zogenoemde 'Dublingangers'. Dat zijn mensen die kansloos zijn en steeds in een ander land asiel aanvragen als ze in het vorige land zijn uitgeprocedeerd.

Een aantal mensen is inmiddels overgeplaatst naar centra in Amsterdam en Hoogeveen waar ze extra toezicht krijgen.