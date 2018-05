Stamboom uitpluizen door nieuwe privacywet stuk moeilijker

Een domper voor speurneuzen die hun familiegeschiedenis uitpluizen. Nu staan veel archieven nog helemaal online, maar door de nieuwe privacywet gaat dat waarschijnlijk veranderen. Doordat ze vanaf 25 mei hoge boetes kunnen krijgen, staan de Nederlandse archieven op scherp. Mogen al die persoonsgegevens wel online staan?

Wie waren mijn voorouders, wat deden ze, waar woonden ze? Veel mensen vinden het een heerlijke hobby om stamboomonderzoek te doen in archieven. Vroeger reisde je daar het hele land voor af. Maar heel veel genealogische gegevens zijn inmiddels gedigitaliseerd en de laatste jaren op internet gezet.

Gevoelige persoonlijke informatie

Dat is ook gebeurd met de zogeheten gezinskaarten uit de vorige eeuw. Een prachtige bron van informatie, zegt Gert-Jan de Graaf, directeur van het Regionaal Archief Tilburg. "Die kaarten zijn heel belangrijke bronnen voor mensen die op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis. De eerste stap die je doet voorbij de nog levende familieleden."

Op zo’n gezinskaart zie je de gegevens van een gezin dat woonde op een bepaald adres. Van vader, moeder, tot de kinderen. Inclusief gevoelige informatie als religieuze en politieke overtuiging. Allemaal thuis op te zoeken via internet.



Een gedigitaliseerde gezinskaart. (Foto: RTL Nieuws)

Gegevens offline of toestemming vragen

Maar vanaf 25 mei zal dat waarschijnlijk anders zijn. Want dan gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming gelden. Die wet is – net als zijn voorganger overigens – streng als het om persoonsgegevens gaat, vooral als die personen nog leven. Het grote verschil met de huidige wet is dat de nieuwe wet het mogelijk maakt veel hogere boetes uit te delen bij een overtreding.

Vanuit de luie leunstoel de familiegeschiedenis onderzoeken, wordt straks dus waarschijnlijk een stuk minder gemakkelijk. Archieven zullen gegevens offline moeten halen van mensen die mogelijk nog in leven zijn of die allemaal om toestemming moeten vragen. Voor de stamboomspeurders zal dat betekenen dat ze straks toch weer 'ouderwets' een bezoek moeten brengen aan archieven in verschillende steden.

