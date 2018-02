Staking Transavia: tientallen vluchten later of geschrapt

De staking van piloten van Transavia zorgt ervoor dat tientallen vluchten van en naar Nederland niet doorgaan of worden verplaatst. De werkonderbreking duurt tot 12.00 uur.

Aanleiding voor de actie is een al maanden durend conflict over een nieuwe cao. De partijen kwamen er niet uit en dus besloot pilotenvakbond VNV een staking af te kondigen.

ZIE OOK: Transaviapiloten gaan staken: geen vluchten vanaf middernacht

Uit een lijst op de site van Transavia blijkt dat de staking flinke gevolgen heeft voor vluchten. Meer dan 20 vluchten gaan niet door en nog eens 90 zijn verplaatst. De meeste vluchten vertrekken later, na afloop van de staking, maar er zijn ook vluchten vervroegd om verplaatst naar een andere luchthaven.

VNV zei gisteravond nog te verwachten dat de staking ongeveer 30 vluchten zou treffen en 5000 passagiers. Uit de lijst van Transavia blijken dat er dus meer te zijn.

'Roostering is zooitje'

Veruit het belangrijkste punt voor de piloten is de roostering. Vliegers zouden met regelmaat dagelijks roosterwijzigingen te verwerken krijgen waardoor het onderhouden van een sociaal leven onmogelijk wordt.

Transavia zegt passagiers die zijn getroffen op de hoogte te houden via SMS en e-mail. Reizigers kunnen in veel gevallen omboeken of hun geld terugvragen.