'Staking streekvervoer geen reden om te spijbelen'

Ben je afhankelijk van de bus, dan moet je vanaf vandaag waarschijnlijk wat anders zien te regelen, want in bijna het hele land leggen chauffeurs in het streekvervoer het werk neer. Maar dat is volgens de VO-raad geen geldige reden om niet naar school te komen.

"De staking is ruim van tevoren bekendgemaakt waardoor het niet geldt als overmacht. Het voldoet niet aan de voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim", ​stelt de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, de VO-raad.

Toch ziet de organisatie wel dat de staking op verschillende plekken in het land kunnen leiden tot problemen voor leerlingen die met het openbaar vervoer naar school gaan. "De VO-raad adviseert scholen hun leerlingen op de hoogte te brengen dat ze op school verwacht worden ondanks de staking.''

85 procent van de bussen rijdt niet

Volgens FNV streekvervoer blijft 85 procent van de bussen vandaag aan de kant. Het gaat om zowel stadsbussen als regionale bussen. Ook regionale treinen zouden uit kunnen vallen. De NS rijdt wel gewoon.

In Amsterdam en Den Haag kun je wel zonder problemen de bus pakken. Vervoersbedrijven GVB en HTM vallen onder een andere cao, dus wordt hier niet gestaakt. In Rotterdam rijden de bussen deels niet, de tram en metro wel.

Vakbonden FNV en CNV hebben hun leden opgeroepen om te gaan staken. Zo'n tachtig procent van de chauffeurs is bij een van de twee aangesloten.

Staking 'succesvol'

Het CNV wil het werk 72 uur neerleggen, wat betekent dat in ieder geval tot en met vrijdag niks rijdt. Het FNV gaat een stap verder en legt alles voor onbepaalde tijd plat, in ieder geval tot zondag, totdat er een oplossing is in het slepende conflict tussen de bonden en werkgevers.

De staking is volgens een onderhandelaar van FNV nu al succesvol te noemen. "Je wilt natuurlijk niet staken om zoveel mogelijk mensen te raken. Maar je merkt dat veel mensen meedoen en dat zegt wel iets over het belang van de staking."

Werkdruk

Zij liggen al maanden met elkaar overhoop over de voorwaarden van een nieuw cao. Werknemers willen betere afspraken over de hoge werkdruk. Zo eisen ze elke 2,5 uur tijd voor een plaspauze. Ook willen ze dat het loon met 3,5 procent omhoog gaat.

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) vindt die eisen onhaalbaar en onbetaalbaar. De vakbonden beschuldigen de werkgevers ervan dat ze niet in beweging willen komen.

'We willen plaspauzes':

Chauffeurs voeren actie bij de busterminal in Utrecht.

Uitgesteld

De staking zou eigenlijk maandag al beginnen, maar werd met twee dagen uitgesteld om bemiddelaars langer de tijd te geven. Volgens de bonden was er echter geen licht aan het einde van de tunnel te zien.

De afgelopen maanden lag het streekvervoer vaker plat. Het FNV koos in die gevallen voor estafettestakingen, waarbij telkens in een bepaalde regio het werk werd stilgelegd. Nu worden reizigers in het hele land dus getroffen.

Reizigers gedupeerd

De FNV zegt niet voor de lol te staken. "Al helemaal niet om de reiziger dwars te zitten. De nood is hoog, en staken is helaas het enige middel", zegt een bestuurder.

Werkgevers zijn 'furieus' over het besluit. Zij vinden dat ze zich 'enorm hebben ingespannen' om de bonden verder tegemoet te komen.

'​Intimidatie busschauffeurs'

Buschauffeurs die vandaag staken, zouden collega's die wél aan het werk gaan, intimideren. Andersom gebeurt dit ook: werkwillige chauffeurs maken het stakende collega's eveneens moeilijk. Dat staat in documenten die BNR heeft ingezien.

In de documenten wordt bijvoorbeeld opgeroepen foto's te maken van chauffeurs die wel gaan rijden. Werkgeversorganisatie VWOV laat weten signalen te hebben ontvangen dat lijstjes circuleren van chauffeurs die wel willen werken en worden lastiggevallen.

