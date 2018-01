Spoor ligt voorlopig nog vrijwel stil door stormschade

Het spoor heeft veel schade opgelopen door de zware storm die over Nederland trok. Op tientallen plekken kwamen bomen en andere voorwerpen op de rails en op de bovenleiding terecht.

Het treinverkeer ligt voorlopig nog vrijwel stil. ProRail kan nog niet inschatten hoelang het duurt om alles te herstellen en wat de gevolgen voor de avondspits zijn.

Lijstje nog niet compleet

ProRail is bezig in kaart te brengen hoe groot de schade is. Er zijn al beschadigingen ontdekt bij onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Breda, Deventer, Arnhem, Venlo, Sittard, Middelburg, Alkmaar en Alphen aan den Rijn. "En het lijstje is nog lang niet compleet", zegt een woordvoerder.

Ook op verschillende stations is sprake van stormschade, meldt de NS op haar site. "Dit kan zeer gevaarlijke situaties opleveren voor reizigers en medewerkers."

Zware storm in beeld:

Fietsers waaien weg, dakpannen vliegen door de lucht.

Meer op rtlnieuws.nl:

Volg hier ons liveblog over de storm