Sneller naar 18 miljoen inwoners: een groeispurt met grote gevolgen

Sneller dan verwacht zullen in Nederland 18 miljoen mensen wonen. En ook daarna zet de groei nog even door. Welke kant gaat het op? Is het hier straks één groot New York? Staan we dan nóg vaker in de file? Jan Latten, hoofddemograaf van het CBS, legt uit.

De bevolking groeit sneller dan 'zijn' Centraal Bureau voor de Statistiek drie jaar geleden voorzag, zegt Latten. Dat komt vooral door de immigratie, die hoger ligt dan gedacht. "Het begon in 2015 met de instroom van asielmigranten. In 2016 en 2017 ging het hoofdzakelijk om arbeidsmigranten. Het gaat goed met de economie, die loopt echt warm, en dat trekt werknemers aan uit de rest van Europa en zelfs uit Azië, tot in India toe."

Groeispurt met gevolgen

De groeispurt heeft grote gevolgen voor de infrastructuur. Je kunt hier wel mensen naartoe halen, maar ze moeten ook kunnen wonen. Ze moeten naar hun werk, ze moeten zich kunnen ontspannen. "Als je nu kijkt naar de plannen voor de woningmarkt", zegt Latten, "dan zie je al dat het wringt. Die gaan uit van 18 miljoen inwoners in 2034. Maar die woningen moeten dus al in 2031 klaar zijn."

Voor de bouwsector pakt de bevolkingsgroei dus positief uit, zegt Latten. En dat er meer mensen komen, betekent ook dat er meer consumenten zijn, meer mensen die iets te besteden hebben. Maar het betekent ook dat het drukker wordt in Nederland. "We weten dat de bevolkingsgroei zich zal concentreren in de stedelijke gebieden in de Randstad. We krijgen nog meer te maken met verstedelijking."

Wat is vol?

De groei heeft niet alleen gevolgen voor de bouw van huizen. Als we niet continu in de file willen staan, zal de aanleg van wegen gelijke tred moeten houden met de groei van de bevolking. Datzelfde geldt voor het openbaar vervoer en voor allerlei andere voorzieningen. Raakt Nederland vol?

Dat is maar betrekkelijk, denkt Latten. Want wat is vol? Wat is te veel? "In 1900 waren er maar 5 miljoen mensen in Nederland. 18 miljoen is nu het perspectief, 19 miljoen is niet uit te sluiten. Ik denk niet dat 'vol is vol' bestaat. Het hangt sterk af van hoe we met elkaar samenleven. Met onze kwaliteit van leven, met de sociale cohesie. Als het hier één groot New York zou zijn, kun je je best net zo gelukkig voelen als op het platteland in Groningen."

Extra aangewakkerd

Voorspellen is moeilijk en het is niet heel vreemd dat oude prognoses soms alweer snel in de prullenbak belanden. De sterke groei is verrassend omdat ook in de vorige voorspelling al zat ingebakken dat Nederland een groeiland is. Doordat het goed gaat met de economie, is de groei nog eens extra aangewakkerd.

"De hoogconjunctuur trekt mensen uit gebieden waar het minder is", zegt Latten. "We konden drie jaar geleden niet voorzien dat de arbeidsmigratie uit India en andere Aziatische landen zo sterk zou zijn toegenomen. Of dat Oost-Europese migranten die niet langer in Groot-Brittannië terecht kunnen, elders in Europa werk zoeken."

Ideale omvang

Latten durft niet te zeggen wat de ideale bevolkingsomvang is voor een land als Nederland. "Daar is niet over nagedacht. Dat zou eigenlijk wel moeten, dat is een rationeel iets. Maar op dit moment is het meer: het gaat zoals het gaat, en we maken er iets moois van."

Een gezonde bevolking is in balans, zegt hij. "Dat jong en oud ongeveer gelijk vertegenwoordigd zijn. Dat je genoeg werkenden hebt om de kinderen en de ouderen te verzorgen. Je kunt geen samenleving hebben waar de helft 80-plusser is, waar bijna geen baby's zijn en maar een paar mensen werken. Dan zou het einde nabij zijn."

Meer op rtlnieuws.nl:

Nieuwe Nederlanders vertellen: 'Ik vind die stamppot met een gehaktbal heerlijk'