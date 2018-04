'Snel eind aan bemiddelingsbureaus in de zorg'

Bemiddelingsbureaus in de zorg moeten verdwijnen. Dat zegt het Tweede Kamerlid Vera Bergkamp (D66) in een gesprek met RTL Nieuws. De partij presenteert samen met belangenorganisatie PerSaldo en verzekeraar ZilverenKruis een plan om de fraude met pgb's terug te dringen.

Regelmatig zijn er verhalen over fraude met zorggeld via bemiddelingsbureaus. Van geld dat bedoeld was voor zorg werden dure auto's gekocht. Vera Bergkamp, D66: "Je ziet regelmatig dat geld verdwijnt in de zakken van bemiddelingsbureaus in plaats van dat het gaat naar goeie zorg en dat is natuurlijk schrijnend."

ZIE OOK: Grootschalige fraude met zorggeld, criminelen beschouwen pgb als pinautomaat

Aline Molenaar is zelf blind en voorzitter van pgb-belangenorganisatie Per Saldo. Ze hoort regelmatig verhalen van mensen die slachtoffer zijn van malafide bureaus. "Het komt vaak genoeg voor dat mensen bellen en zeggen: Ik ben geconfronteerd met fraude. Ik had een overeenkomst voor zeven uur. Ik heb hem getekend en onvoldoende zicht gehouden en ik krijg maar drie uur geleverd."

Met een pgb, een persoonsgebonden budget, is de bedoeling dat je als budgethouder zelf zorg inkoopt. Maar sommige bemiddelingsbureaus nemen alles uit handen. Ze doen de zorgaanvraag, incasseren het geld en leveren ook de zorg. Dan is er kans op fraude.

Fraude moet je terugbetalen

Er wordt te veel in rekening gebracht of de zorg wordt maar gedeeltelijk geleverd. Soms werken budgethouders mee aan de fraude, soms ook niet. Maar ze blijven wel verantwoordelijk en bij fraude moet je terugbetalen, zegt Molenaar: "We kennen zelfs mensen die een tweede hypotheek hebben moeten nemen op hun huis omdat de zorgaanbieder fraudeert. De budgethouder heeft het niet in de gaten gehad en is wel aansprakelijk voor wat er met z'n pgb betaald wordt."

Hoe groot fraude met PGB precies is, is nog onbekend. OfficiĆ«le cijfers spreken van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. Experts die RTL Nieuws heeft gesproken zeggen dat het bedrag veel hoger ligt.

1 op de 5 onrechtmatig

In totaal gaat er jaarlijks 3 miljard euro om in het PGB. Vorig jaar bleek dat er bij 20 procent van de 12.000 pgb’s die via Zilveren Kruis worden uitbetaald, een vermoeden is van onrechtmatigheid. Olivier Gerrits, directeur bij Zilveren Kruis: "Het pgb is een prachtig instrument dat klanten veel vrijheid geeft in het regelen van zorg. Helaas wordt daar soms misbruik van gemaakt. Daar moeten we iets aan doen."

Als de 20 procent vermoedelijke onrechtmatigheid bij Zilveren Kruis ook bij andere verzekeraars en gemeenten voorkomt, zou dat kunnen betekenen dat jaarlijks in totaal 600 miljoen euro ten onrechte aan pgb wordt uitgekeerd.

Zo gaan de criminelen te werk:

Dit is hoe deze criminele ondernemers te werk gaan.

Het Openbaar Ministerie spreekt van een serieus maatschappelijk probleem. Dus eist D66 een einde aan de bemiddelingsbureaus. "Dat is ook de reden dat we op korte termijn willen dat de bemiddelingsbureaus niet meer de administratie doen voor budgethouders en dat ze ook helemaal verdwijnen in die constructie."

Het plan van D66 wordt ondersteund door belangenorganisaties en zorgverzekeraar. De regeringspartij hoopt dat verantwoordelijk minister De Jonge het plan overneemt.