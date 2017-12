Sneeuwval en gladheid: A50 urenlang dicht vanwege geslipte vrachtwagens

Een groot deel van het land heeft nog altijd te maken met gladheid. Zo werd de A50 tussen Renkum en Heteren vanochtend in de richting van Arnhem een tijdlang helemaal afgesloten, omdat door de gladheid een vrachtwagencombinatie was geschaard en enkele trucks waren geslipt.

Na enige tijd kon één rijstrook weer open, maar stond er wel ruim 14 kilometer file, meldt de VerkeersVeiligheidsDienst (VID). Het verkeer kan er maar mondjesmaat langs. Volgens de VID zijn de problemen hier nog lang niet voorbij. Doordat er een lange file staat, is het moeilijk om de rijweg daar schoon te maken.

Als je naar het wegdek van de #A50 kijkt snap je meteen dat de weg tijdelijk dicht is van Oss naar Arnhem tussen Heteren en Renkum. #gladheid #sneeuw



-- @jagerdeP001 pic.twitter.com/9BgEkNvXTw — VID (@vid) 9 december 2017

Spekglad op de Veluwe

Rond Arnhem en Apeldoorn en op de Veluwe is de afgelopen uren veel sneeuw gevallen, waardoor de wegen in de regio spekglad zijn en er forse files staan. Op de A1 bij Apeldoorn waren vanochtend enkele ongelukken, doordat auto's van de weg raakten en in de berm belandden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Volgens de ANWB past het verkeer zijn snelheid aan en zijn er voor zover bekend geen ernstige ongelukken gebeurd.

De foto van @William112bnv laat zien dat ook de #A1 bij Barneveld nog glad is, pas je snelheid aan.#sneeuw #gladheid pic.twitter.com/fHOdvnQnBY — VID (@vid) 9 december 2017

ZIE OOK: Winterweer houdt aan: morgen tot 10 centimeter sneeuw en harde wind

Op de Veluwe zijn enkele N-wegen helemaal afgesloten vanwege de gladheid, meldt de ANWB. De verwachting is dat het vanmiddag beter wordt, maar dat de sneeuw in de avond weer gaat opvriezen.

Ook op andere plekken in het land gebeurden ongelukken. Zo leidt een ongeval op de A2 bij Nederweert tot veel vertraging.