Sneeuwbuien zijn het land uit, wel zware ochtendspits verwacht

De sneeuwbuien trokken vannacht langzaam via Oost-Nederland het land uit. Vandaag worden opnieuw wat winterse buien verwacht, maar meteoroloog Amara Onwuka van Buienradar verwacht dat het 's ochtends in ieder geval droog is.

"Rond de klok van 6.00 uur is een groot deel van Nederland schoon. Althans: er valt niks meer, maar het is nog wel glad op heel veel plekken, want de temperaturen liggen rond het vriespunt."

VID verwacht zware ochtendspits

Volgens het KNMI is er vandaag, onder andere vanwege gladheid, kans op 'gevaarlijk weer'. Voor het hele land geldt daarom weerwaarschuwing code geel.

De VID verwacht een zware ochtendspits. "Met name de sneeuwresten van gisteren kunnen spekglad zijn." Verder is het volgens de VID een vreemde verkeersdag: vanwege de lerarenstaking in het basisonderwijs hebben veel forenzende ouders een 'ander reisritme'. "Het is even afwachten hoe zich dat ontwikkelt in de ochtendspits."

De avondspits wordt mogelijk 'zeer zwaar'.

Vloeibare vorm

Vandaag dus opnieuw winterse buien, maar er zal veel minder sneeuw vallen. "We hebben te maken met een uitloper van een hogedrukgebied", zegt Amara Onwuka. "Dat betekent dat het weer wat gaat verbeteren. Maar veel zon gaan we niet zien. Landinwaarts valt er wat sneeuw maar het wordt steeds meer in vloeibare vorm."

Overdag wordt het een graad of 2 in het binnenland. Naar het westen een graad of 5.

Normale dienstregeling

De treinen rijden volgens de normale dienstregeling. Dat is in ieder geval de bedoeling van de Nederlandse Spoorwegen. "Na de hevige sneeuwval van de afgelopen dagen, halen NS en ProRail alles uit de kast om het treinverkeer normaal te laten rijden", stelt het spoorbedrijf.

De NS raadt reizigers aan om voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

