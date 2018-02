Sjoemelende zorginstelling Ciran maakt gedeeltelijke doorstart

Zorginstelling Siza heeft delen van het failliete revalidatiezorgbedrijf Ciran overgenomen. Ciran ging vorige maand failliet, als gevolg van grootschalig gesjoemel met declaraties.

Ciran ontwikkelde een innovatieve revalidatiemethode voor patiënten met chronische pijn en vermoeidheid, waarbij fysieke en geestelijke behandelingen samengaan. De zorg werd uitbesteed aan een aantal gelieerde zorgbedrijven, als Top-Care. In 2012 kwamen Ciran en Top-Care onder de paraplu van investeringsmaatschappij NPM Capital.

Onterechte zorgdeclaraties

Vorig jaar bleek Ciran jarenlang voor miljoenen aan onterechte declaraties te hebben ingediend bij de zorgverzekeraars. Alleen VGZ claimde al ruim 20 miljoen euro terug. Ook stopte de verzekeraar met het uitbetalen van nieuwe zorgdeclaraties.

Dat leidde eind januari uiteindelijk tot het faillissement van Ciran. De aan Ciran verbonden zorgverlener Top-Care was als gevolg van de problemen begin december al bankroet gegaan.

Gedeeltelijke doorstart

Siza is een gehandicaptenzorgverlener in Arnhem, met 2500 werknemers en een omzet van 130 miljoen euro. In januari meldde RTL Z al dat Siza delen uit de failliete boedels van Ciran en Top-Care wilde doorstarten.

Dat is nu rondgekomen. Siza neemt de revalidatiemethode over, samen met 50 werknemers en vier locaties; Nijmegen, Breda, Eindhoven en Venlo.

De zorginstelling wil de methode van Ciran verfijnen voor mensen in de langdurige zorg. "We zien dat chronische pijn en vermoeidheid de deelname aan het leven ernstig in de weg zitten bij veel van onze cliënten", zegt Siza-topman Rob Hoogma. "Als zij met deze methode kunnen leren omgaan met hun klachten, kan dat een wereld van verschil betekenen."