Schadeclaims voor vertraagde passagiers Schiphol mogelijk ongegrond

Passagiers die door de problemen op Schiphol meer dan drie uur later op hun eindbestemming zijn gearriveerd, kunnen een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij, maar of zij geld gaan zien, is nog onduidelijk. "Het is een overmachtsituatie’’, zegt een woordvoerster van KLM.

Passagiers hebben volgens Europese regelgeving bij fikse vertragingen en annuleringen in sommige gevallen recht op een vergoeding. Bij buitengewone omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden, gaat die vlieger echter niet op. "De regelgeving bij claims staat op onze website", verwijst de KLM-woordvoerder.

Hotelkosten

De luchtvaartmaatschappij boekt reizigers momenteel kosteloos om en wie achterblijft en gebruik moet maken van een hotel bij de luchthaven, krijgt dat vergoed van KLM. Of KLM deze kosten elders gaat verhalen, weet de woordvoerder niet. "Wij zijn nu vooral bezig om de mensen op weg te helpen."

Directeur van EUclaim Hendrik Noorderhaven geeft aan dat zijn organisatie geen claims vanwege de stroomstoring op Schiphol accepteert van voor 12.00 uur, omdat er volgens hem sprake was van een overmachtsituatie. "We hebben ook bijna geen claims gehad vanmorgen. Passagiers zijn ook niet gek'', aldus Noorderhaven.

Zijn organisatie helpt vliegtuigpassagiers op basis van no cure, no pay bij het indienen van een claim. Bij fikse vertragingen vanaf 12.00 uur neemt EUclaim wel weer claims aan, zegt Noorderhaven. "Dat zal een na-ijleffect zijn, maar dat is een risico voor de luchtvaartmaatschappij. Het incident is voorbij.''

Chaos op Schiphol: 'balen dat onze vlucht niet gaat':

Een stroomstoring zorgde vanochtend voor een enorme chaos op Schiphol. Inkomend vliegverkeer werd tegengehouden, vluchten werden geannuleerd en wegen naar Schiphol werden afgesloten.