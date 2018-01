Schade jaarwisseling kleiner dan voorgaande jaren

De schade aan huizen en auto's lijkt dit jaar lager uit te vallen dan vorig jaar en het jaar daarvoor. Het Verbond van Verzekeraars berekent dat schade op 10 tot 12 miljoen euro. Vorig jaar was dat 15 miljoen.

Het Verbond van Verzekeraars bracht vandaag de eerste schatting naar buiten. Die is gebaseerd op claims die verzekeraars binnenkrijgen en een incidentenoverzicht van Stichting Salvage, die namen brandverzekeraars eerste hulp biedt bij brand.

Acht grote branden

Salvage kwam zondag en maandag in totaal 87 keer in actie. Acht keer ging het daarbij om een grote tot zeer grote brand, minder dan vorig jaar.

Particuliere schadelast (de schade aan voornamelijk huizen en auto's) van de vorige jaren: 2012/2013: 12,9 miljoen euro

2013/2014: 12,9 miljoen euro

2014/2015: 12,5 miljoen euro

2015/2016: 14,0 miljoen euro

2016/2017: 15,0 miljoen euro (voorlopig cijfer)

2017/2018: 10 tot 12 miljoen euro (eerste prognose) Bron: Verbond van Verzekeraars

De meeste schade werd veroorzaakt door brandstichting, vernieling en illegaal zwaar vuurwerk. Ook de harde wind speelde volgens het Verbond van Verzekeraars een rol omdat er schade ontstond door omvallend vuurwerk.

Veel schade

Plaatsen waar relatief veel schade was, zijn Etten-Leur (daar vielen gewonden en raakten meerdere woningen en auto's zwaar beschadigd door illegaal vuurwerk), Berkhout (waar een boerderij werd verwoest door brand) en Zeist en Leeuwarden, waar woningbranden waren. In de grote steden viel - op Rotterdam na - de schade lager uit dan voorgaande jaren.

In Nederland gingen zo'n 200 auto's tijdens oud en nieuw in vlammen op, 30 daarvan stonden in de regio Utrecht. Het verbond benadrukt dat de materiële schade niet de enige schade is die tijdens de nieuwjaarsnacht werd veroorzaakt. Medische kosten vallen hier niet onder en de hoogte van de schade aan bedrijven en scholen is nog niet bekend.

