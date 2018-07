Rutte vandaag op bezoek bij Trump, dit gaat hij doen in Washington

Vandaag is een bijzondere dag voor premier Mark Rutte. Hij gaat langs bij de Amerikaanse president Donald Trump. Het wordt een kort bezoek met een bomvolle agenda. Dit gebeurt er vandaag.

Het is de eerste keer dat Rutte een bezoek brengt aan president Trump. Het is niet voor het eerst dat hij op bezoek gaat bij een Amerikaanse president: in 2011 was Rutte bij Trumps voorganger, de democratische president Barack Obama. En in 2014 schudde Rutte nogmaals de hand van Obama, toen ons land een diplomatieke top organiseerde over kernwapens.



Rutte bij Obama in 2011 in het Witte Huis. Foto: ANP

Nu pas?

Het bezoek van de Nederlandse premier komt op het eerste gezicht wat laat. Kleinere Europese landen, zoals Portugal en Noorwegen, kwamen al eerder langs bij president Trump. Toch is het minder gek dan het lijkt. De Nederlandse verkiezingen en de kabinetsformatie die daarop volgde, hebben wat vertraging opgeleverd.

Het heeft voor president Trump weinig zin om in gesprek te gaan met een regeringsleider die kort daarna alweer de macht kwijt is. Toen kabinet-Rutte III op het bordes stond bij de koning, zijn Nederlandse ambtenaren meteen aan de slag gegaan om een bezoek aan het Witte Huis te organiseren. Dat deze ontmoeting in acht maanden op poten is gezet, is dus nog aardig snel.

De onderwerpen

Het gesprek tussen de twee leiders zal onder meer gaan over internationale handel, defensie en veiligheid. De premier heeft voor vertrek overleg gehad met de andere partijen in de coalitie over de gespreksonderwerpen. Het thema veiligheid levert vooral D66 zenuwen op. De Amerikanen willen graag op buitenlandse luchthavens hun eigen douanepersoneel plaatsen, ook op Schiphol.

D66 is bang dat Nederland op die manier meewerkt aan Trumps omstreden inreisverbod. Dat beleid houdt in dat inwoners uit zeven landen niet meer naar de VS kunnen reizen. Vijf van die landen liggen in het Midden-Oosten. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma heeft zich vaak uitgesproken tegen het verbod: hij vindt het discriminerend tegenover moslims. "Uitvoering van de muslim ban op Nederlandse bodem is te zot voor woorden", zegt Sjoerdsma. Het brengt Rutte in een lastig parket: hij wilde de onderhandelingen met de Amerikanen daarover juist weer oppakken.

Niet alleen Trump

Premier Rutte heeft nog een punt op de agenda staan voor zijn bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad Washington. In de ochtend, vlak voor het bezoek aan het Witte Huis, zal hij een krans leggen bij het graf van de onbekende soldaat op de erebegraafplaats in Arlington.

Onze premier zal zich verheugen op zijn bezoek aan Amerika. Rutte staat bekend als een fan van de Verenigde Staten en is er meerdere keren op vakantie geweest. Vooral New York, als hoofdstad van het internationale zakenleven, kan op zijn belangstelling rekenen.

Rutte sluit beurs op Wall Street:

Premier Rutte mocht in 2015 de beursdag op de New York Stock Exchange sluiten.