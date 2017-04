Run op rijbewijs door groei economie

Het aantal Nederlanders dat rijexamen wil doen, zit door de aantrekkende economie fors in de lift. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) is op zoek naar tientallen extra examinatoren om alles in goede banen te leiden.

Het loopt dit jaar storm op rijexamens voor auto, motor en bromfiets. Zo'n 159.735 weggebruikers in spe deden volgens het CBR in de eerste drie maanden van 2017 een examen. Dat waren er bijna 11.000 meer dan in dezelfde periode in 2016.

Aantrekkende economie

Ook het aantal mensen dat een zogeheten beroepsexamen wil doen, bijvoorbeeld als binnenvaartschipper, groeit hard. In het eerste kwartaal werden 11.599 van dergelijke toetsen afgenomen. Dat waren er volgens het CBR 36 procent meer dan in de eerste drie maanden van 2016.

Volgens het CBR komt de groeiende toestroom onder meer door de aantrekkende economie. Vorig jaar zijn er al zestig nieuwe examinatoren zijn geworven. Daar komen er dit jaar nog eens zestig bij.