Ruim 3000 supermarkten open op zondag voor kerst

Goed nieuws voor mensen die komende zondag nog lastminute-inkopen moeten doen voor hun kerstdiner: er is op 24 december een recordaantal supermarkten open. Ook gaan ze vaak al veel vroeger open dan normaal. "Zo wordt de massale drukte beter verspreid."

Dat zegt een woordvoerder van Openingstijden.nl tegen RTL Nieuws. Volgens de site zijn er dit jaar 600 meer supermarkten geopend dan op andere zondagen voor kerst. "Vorig jaar waren het er 2700, maar dit jaar zijn 3300 supermarkten open."

Drukte spreiden

Supermarkten doen dit vooral om de drukte te spreiden. "Dit jaar valt Eerste Kerstdag op maandag. Zondag is dus de laatste kans om kerstboodschappen in te slaan. De verwachting is dat veel mensen graag gebruik willen maken van die mogelijkheid."

De laatste keer dat Eerste Kerstdag op een maandag viel, was in 2006. "En toen hadden we nog geen gegevens, dus natuurlijk is het lastig te vergelijken. Maar het is dit jaar voor het eerst dat er zo veel supermarkten op zondag geopend zijn."

Biblebelt blijft dicht

Het verschilt per plaats of supermarkten toestemming krijgen om op zondag open te zijn. Veel winkeliersverenigingen hebben maanden geleden al een ontheffing bij hun gemeente aangevraagd om de openingstijden rond kerst te verruimen.

"In de meeste gemeenten is zo'n vergunning afgegeven, maar in 58 gemeenten is het verboden voor supermarkten om aankomende zondag open te gaan. Meestal gaat het om steden en dorpen in de Biblebelt."

Om 8.00 uur open

Volgens Openingstijden.nl gaan de supermarkten die zondag open zijn, ook veel vroeger open dan normaal. "De meeste supermarkten gaan op een normale zondag pas na 11.00 uur open, maar aanstaande zondag is dat veel vroeger: bijna 40 procent van de supermarkten opent om 8.00 uur de deuren."

Ook gaan de meeste supermarkten volgens de site op kerstavond een uurtje later dicht. "Normaal gesproken sluiten supermarkten vaak om 18.00 uur, nu zien we dat ruim 20 procent om 19.00 uur de deuren sluit. En voor de medewerkers van zo'n honderd supermarkten begint kerstavond nóg later: daar sluiten ze de deuren pas om 20.00 uur."

Eerste Kerstdag

Maar zelfs de mensen die er pas op Eerste Kerstdag achter komen dat ze de slagroom zijn vergeten, hoeven niet in paniek te raken. Zoals elk jaar zijn er ook op 25 en 26 december honderden supermarkten open.

In 2015 waren er zeker 400 supermarkten open op 25 december. "We zijn nog aan het uitrekenen hoeveel het er dit jaar precies zijn, maar het aantal supermarkten dat open gaat op Eerste Kerstdag stijgt al jaren. Ook dit jaar zullen het er weer meer zijn."

