Rotterdam in trek bij toeristen: 'Wij bieden iets anders'

Rotterdam is booming. De stad ontpopt zich als een trekpleister voor toeristen uit binnen- en buitenland, en ontving de eerste vijf maanden van dit jaar achttien procent meer toeristen dan dezelfde periode het jaar daarvoor. "Rotterdam heeft een behoorlijke inhaalslag gemaakt."

Ter vergelijking, in Amsterdam groeide het toerisme in diezelfde periode met 5,5 procent en in heel Nederland was de groei 6,6 procent. Erik Braun, onderzoeker Urban Economics aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, noemt de cijfers heel bijzonder. "Rotterdam is een drempel overgegaan."

Bij de Erasmus Universiteit is onder meer onderzoek gedaan naar het toerisme in Rotterdam. "Er zijn op steeds meer plekken toeristen. Dat zien wij aan het aantal foto's dat in Rotterdam wordt gemaakt en openbaar beschikbaar is. Rotterdam heeft een behoorlijke inhaalslag gemaakt. Het is de tweede stad in Nederland qua overnachtingen."

'Geen Amsterdamse toestanden'

In tegenstelling tot steden als Venetië of Amsterdam richt het toerisme zich niet op een paar plekken. "Dat komt door de vormgeving van de stad. Er is geen geconcentreerde grachtengordel. Dat is het nadeel van Amsterdam. Alles zit in een vierkante kilometer", legt Braun uit.



Luchtfoto van de Euromast en de ingang van de Maastunnel aan de noordoever. Foto: ANP

Maar die uitgebreide binnenstad is wel een de voordelen van Rotterdam. "Daardoor kan de stad nog flink groeien op het gebied van toerisme. Rotterdam heeft ook nog de kans om het te sturen. Anders dan in Amsterdam, waar de bewoners de dupe zijn van het toerisme."

Herhaalbezoeken

Volgens Kim Heinen, die voor City Marketing Rotterdam de tweede stad van Nederland onder de aandacht brengt bij journalisten in binnen- en buitenland, zijn er de laatste tijd veel Rotterdamse bouwprojecten opgeleverd die de moeite waard zijn voor toeristen. "Zoals het Centraal Station, De Rotterdam en de Markthal. Daar is ook aandacht aan besteed bij bijvoorbeeld Lonely Planet en bij CNN."

Dat Rotterdam niet bekendstaat als een echte toeristenstad, heeft volgens Heinen zijn voordelen. "Bezoekers uit de buurlanden komen vaak voor een herhaalbezoek, dus die hebben de 'Hollandse trekpleisters' al gezien. "Ons voordeel is dat wij iets anders kunnen bieden. Veel van de hoofdsteden zoals Londen en Parijs zijn verzadigd. Een mondiale trend is dat toeristen vaak de alternatieve steden opzoeken omdat dat wat avontuurlijker is."



De skyline van Rotterdam met de Euromast gezien vanuit het kantoorgebouw Delftse Poort. Foto: ANP

'Niet geïnteresseerd in coffeeshops'

Volgens Braun is het zaak voor Rotterdam om zo bekend te worden, dat er geen marketing meer hoeft te worden gedaan. "Wat wij hebben gezien is dat de massatoerist niet naar Rotterdam gaat. Het is niet zo bekend als Amsterdam. Omdat je nog wel aan marketing moet doen, kan je sturen. De Rotterdamse toerist is geïnteresseerd in steden en stedentrips. Die is niet per se geïnteresseerd in coffeeshops."