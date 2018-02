Roompot verliest zaak: Consumentenbond mag hygiëne vakantiehuisjes testen

De Consumentenbond mag een onderzoek publiceren naar de hygiëne van vakantiehuisjes. Roompot, de grootste aanbieder van vakantieparken en campings in Nederland, wilde dat tegenhouden. De rechter stelde het bedrijf vandaag in het ongelijk.

De testresultaten verschijnen nu in de Consumentengids van 27 februari. Roompot eiste dat de bond informatie zou geven over de onderzoeksmethode en stapte naar de rechter. Het bedrijf kreeg de informatie in de rechtszaal alsnog.

Tien Roompot-huisjes onderzocht

De Consumentenbond heeft huisjes van verschillende aanbieders onderzocht. Roompot verhuurt meer dan 12.000 huisjes in Nederland. Tien daarvan zijn meegenomen in het onderzoek. De Consumentenbond stelde de betrokken aanbieders op de hoogte van het onderzoek zonder details te geven over de testmethode.

Een woordvoerder van Roompot zegt dat het bedrijf onafhankelijk consumentenonderzoek toejuicht. "Mits zorgvuldig uitgevoerd en goed onderbouwd."