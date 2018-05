Roermondenaar krijgt van rechter genderneutraal paspoort

Een inwoner van de gemeente Roermond die zich man noch vrouw voelt, krijgt een 'verbeterde geboorteakte'. Dat heeft de rechtbank Limburg bepaald. Het geslacht van deze persoon wordt aangepast naar 'geslacht is niet kunnen worden vastgesteld'.

Bij de geboorte van het kind in 1961 was het niet mogelijk om het geslacht te bepalen. De baby werd aangemerkt als man, 'omdat dat gemakkelijker was voor het kind'.

In de puberteit kwam het kind erachter dat het zich geen man voelde. Daarom onderging zij medische behandelingen om vrouw te worden.

Genderneutraal

Uiteindelijk bleek ook dit geslacht niet te passen. De belanghebbende beleeft zichzelf als genderneutraal, schrijft de rechtbank.

De rechtbank vindt dat de tijd rijp is voor erkenning van een derde gender, gelet op de maatschappelijke en juridische ontwikkelingen.

'Wetgever is nu aan zet'

Om registratie van een derde gender (als 'X') mogelijk te maken is een wetswijziging noodzakelijk, schrijft de rechtbank. "De wetgever is nu aan zet."