Reizigers over staking OV: van 'smakeloos' tot 'groot gelijk!'

Giel (56) is buschauffeur in Limburg:

Limburger Giel Linke is buschauffeur in Limburg. Wij spraken hem half december, toen deed hij mee aan een ludieke actie die moest zorgen voor meer plaspauzes.

"We rijden soms weleens 3,5 tot 4 uur aan één stuk. Ik heb het nog nooit letterlijk in mijn broek gedaan, maar ik heb wel met mijn billen bij elkaar gezeten. Dan moet je maar weer hopen dat je het redt zonder jezelf te bevuilen", zei hij toen.

Even de bus langs de kant zetten is volgens hem geen optie. "De mensen in de bus moeten hun aansluiting kunnen halen. Wij willen om de twee uur even een minuut of acht de tijd hebben voor een korte pauze."

Giel is niet de enige met dit probleem, zegt hij. "Kijk ook maar naar de hoge gemiddelde leeftijd van buschauffeurs. Ik hoor verhalen over chauffeurs die lege flesjes meenemen en dan een rustig plekje opzoeken om hun behoefte te doen. Dat is voor mannen nog wel te doen, maar voor vrouwen is dat natuurlijk nog lastiger."