Reizigers dupe van busstaking: 'Dat kost mij direct inkomen'

En wéér is er een staking, waardoor er in het hele land geen streekvervoer is. "En wie is de dupe?" Veel reizigers laten ons weten ervan te balen.

Vakbond FNV kondigde het vanochtend aan: vanaf aanstaande maandag leggen 12.000 werknemers in het streekvervoer het werk neer. Geen bussen, geen regionale treinen. Een staking 'voor onbepaalde tijd'.

Niet de eerste keer

Ze eisen 'een fatsoenlijke' loonsverhoging en maatregelen tegen de hoge werkdruk. Dat ze het werk neerleggen, is niet voor het eerst. "Werkgevers nemen ons na vele stakingsdagen, landelijk en regionaal, nog steeds niet serieus", zegt de bond.

Dat er alwéér gestaakt wordt, schiet mensen in het verkeerde keelgat. Want wát als je naar je werk of naar school moet? "Wat een onzin, reizigers en schoolkinderen zijn de dupe van", schrijft Hermien op Facebook. "Straf niet de reizigers, die hebben jullie juist nodig, buschauffeur..."

Examen missen

Bianca Wagemans uit Tiel is zo'n reiziger die de dupe is van de staking. Ze studeert Verkoopspecialist aan het mbo in Utrecht en heeft een flinke reistijd met trein en bus.

Uitgerekend maandag heeft ze een examen. "Nu de bus niet rijdt, ga ik dat examen waarschijnlijk missen", zegt ze tegen RTL Nieuws. "Een les minder is normaal gesproken geen ramp, maar hier baal ik wel echt van. Ik ben aangewezen op een herexamen. En dat kost me ook weer een dag en veel reistijd."

Waarom niet in vakantietijd?

Lopen is geen optie voor Bianca. "Je moet helemaal om, dan ben zo meer dan een uur onderweg." Bianca hoopt vurig dat de staking in ieder geval voor woensdag voorbij is. "Dan heb ik weer een examen namelijk."

Of ze begrip heeft voor de stakende chauffeurs? "Ja, natuurlijk begrijp ik dat ze meer loon willen en betere voorwaarden. Probeer het dan in de vakanties te doen, zodat studenten en werkenden er geen last van hebben."

Geen bus, geen loon

Ook Andrea De Bree-van der Heijden uit Barendrecht is de pineut. Een rijbewijs heeft ze niet. "Ik werk in Rotterdam en ik moet 20 minuten met de bus. Als die niet rijdt, moet ik echt een heel stuk fietsen. Ik heb avonddienst en vind dat gewoon niet prettig."

Ze werkt als schoonmaakster in een ziekenhuis en krijgt alleen betaald als ze ook daadwerkelijk werkt. "Dus als ik niet op mijn werk kan komen, kost dat me gewoon direct mijn inkomen." Het gaat om tientallen euro's. "Dat kan een dag, maar als het meerdere dagen is dan wordt het wel een probleem."

Andrea kan wel wat begrip opbrengen voor de chauffeurs. "Maar aan de andere kant... we willen allemaal wel betere voorwaarden. Ik krijg ook niet goed betaald, maar van mij wordt gewoon verwacht dat ik kom werken, that's it. Ik kan mijn klanten ook niet zomaar de dupe laten zijn. "

Wat eisen de chauffeurs? De vakbonden eisen onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent, maatregelen om de werkdruk te verminderen en elke tweeënhalf uur een (plas)pauze. Werkgeversorganisatie VWOV zegde eerder toe de plaspauzes mogelijk te maken, maar daarmee was de angel nog niet uit het conflict. Werknemers in het streekvervoer staakten al meerdere keren. In januari lag het busvervoer al plat en op 30 april en 1 mei hielden ze ook een landelijke staking. Daarna kregen de acties regionaal een vervolg in estafettevorm.

