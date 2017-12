Regen op oudjaarsdag, jaarwisseling waarschijnlijk droog

Ook de jaarwisseling zal niet winters aanvoelen. Op oudjaarsdag regent het en wordt het zo'n 11 graden. Het goede nieuws: in de avond klaart het op. "Wat dat betreft ziet het er gunstig uit", zegt William Huizinga van Buienradar.

"De jaarwisseling zal op de meeste plekken droog zijn", zegt Huizinga. De temperatuur ligt om 24:00 uur rond de 7 graden. Behoorlijk zacht voor de tijd van het jaar dus. De zuidwestenwind blijft redelijk doorwaaien (aan zee vrij krachtig: 4-6 Bft).

Wisselend bewolkt

Of je het vuurwerk goed kunt zien tijdens de jaarwisseling, is nog moeilijk te zeggen. Huizinga: "Het wordt wisselend bewolkt. Soms zijn er opklaringen, maar er blijft ook nog wel een kans op een enkele bui bestaan." Door de doorstaande wind is de kans op mist nihil, dus dat is gunstig voor het zicht op vuurpijlen.

Ook op nieuwjaarsdag blijft het niet droog. In de loop van de dag zal het weer gaan regenen. Het wordt zo'n 8 graden.

In Nederland hebben we zelden een witte kerst:

Dat is de schuld van de Noordzee, legt weervrouw Jennifer Faber uit.

Meer op rtlnieuws.nl: