Reclame Neuken Liqueur 'in strijd met goede smaak en fatsoen'

Neuken Liqueur, dat adverteert met slogans als 'Wanneer vind jij Neuken het lekkerst, voor of na de daad?', is op de vingers getikt door de Reclame Code Commissie (RCC). De slogans zijn onder andere gericht op een te jonge doelgroep voor alcohol.

De RCC concludeert dat Neuken Liqueur in strijd is met 'de goede smaak en fatsoen'. Dat komt door de naam van het product in combinatie met de duidelijke toespelingen op seks. Zo staat op sociale media: 'Wat moet je doen als je bedpartner begint te roken? Glijmiddel gebruiken' en 'Het leven is nemen of genomen worden'.

Klacht ingediend

In november dienden Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) en SpiritsNL (de branchevereniging van importeurs en producenten van gedistilleerde dranken in Nederland) een klacht in bij de RCC, nadat ze naar eigen zeggen herhaaldelijk tevergeefs hadden geprobeerd om met de producent van het drankje in gesprek te gaan.

De RCC geeft de klagende partijen nu gelijk: de reclames en de naam van het product passen niet bij verantwoorde alcoholmarketing en er wordt in uitingen van het merk opgeroepen om overmatig te drinken en alcohol te drinken in werksituaties, concludeert de commissie.

Terughoudendheid geboden

Zo worden op sociale media de teksten gebruikt: 'Deze flessen moeten binnen een kwartier op, wie app jij?' (bij een plaatje van drie flessen drank) en 'Neuken in de baas z'n tijd'. Omdat alcohol voor problemen kan zorgen, is in alcoholreclames terughoudendheid geboden.

De commissie heeft de producent 'aanbevolen' om te stoppen met deze manier van adverteren. De RCC kan geen boetes opleggen, maar zegt dat 95 tot 98 procent van de adverteerders zich aan zo'n aanbeveling houdt. Doen ze dat niet, dan volgt het risico op negatieve berichtgeving doordat de commissie een 'alert' (persbericht) uitdoet waarin staat dat de producent zich niet aan de aanbeveling van de RCC houdt.