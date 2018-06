Rechtszaak MH17 wordt gehouden op Schiphol

De rechtszaak over de vliegramp met MH17 wordt in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol gehouden.

De Haagse rechtbank behandelt de zaak. Bij grote of gevoelige zaken wordt vaker uitgeweken naar beveiligde locaties, zoals die op Schiphol.

Juiste faciliteiten niet aanwezig in Den Haag

"Het Paleis van Justitie in Den Haag kan deze zaak met zo’n grote omvang niet huisvesten; de juiste faciliteiten zijn hiervoor niet aanwezig", staat in de toelichting. Om die reden heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp aangewezen.

Wanneer de zaak plaatsvindt, is nog niet duidelijk. "De rechtbank weet niet of en wanneer een vervolgingsbeslissing genomen wordt en kan dan ook over een verder (inhoudelijk) verloop van het MH17-proces nog niets zeggen", aldus de toelichting.

Rechtszaak 'binnen vijf jaar'

Het Joint Investigation Team (JIT) verwacht dat de personen achter het neerhalen van vlucht MH17 'binnen vijf jaar' voor de rechter zullen staan. Dat werd vorige maand duidelijk tijdens een persconferentie van het onderzoeksteam.

Het vliegtuig van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. De Buk-raket waarmee dat gebeurde, werd afgevuurd uit een installatie van het Russische leger.

Alle 298 inzittenden kwamen om. Onder hen waren 196 Nederlanders.

'Deze Rus is verantwoordelijk voor neerhalen MH17'

Het gaat, volgens onderzoeksplatform Bellingcat, om officier Oleg Ivannikov. Zo kwam Bellingcat tot deze conclusie.