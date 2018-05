Rabobank stopt met Rabo Scanner

Rabobank doet het aparte apparaatje om betalingen en overboekingen te verifiëren, de Rabo Scanner, de deur uit. Het voor veel mensen onhandige 'goedkeuringskastje' is niet meer nodig, concludeert de bank. Later dit jaar begint Rabobank de aparte 'Rabo Scanner' in een periode van ongeveer een jaar uit te faseren.

Dat meldt De Telegraaf. De Rabo Scanner is steeds minder vaak nodig, maar nog altijd verplicht voor onder meer het installeren van de mobiele app en het overboeken van grote bedragen.

Net zo veilig

In de loop van volgend jaar hoeft ook dat niet meer, belooft Bart Leurs, groepsdirectielid verantwoordelijk voor de digitale verandering bij Rabobank. Leurs stelt dat het door de technologische ontwikkelingen ook mogelijk is om 'net zo veilig' online te bankieren zonder apart kastje. Bijvoorbeeld met 5-cijferige inlogcodes, of via het lezen van een vingerafdruk of hand- en gezichtsherkenning.

Ook bij Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASR en Regiobank, loopt een project om de zogenoemde Digipas dit jaar overbodig te maken. Het goedkeuringsapparaat verdwijnt niet helemaal.

