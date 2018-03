PvdA: pak huisjesmelkers aan en laat ze meer belasting betalen

PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer pleit voor de aanpak van huisjesmelkers. Die leven volgens hem in een 'fiscaal paradijs' omdat ze hoge huren vragen en over die inkomsten amper belasting betalen.

Als je tien panden verhuurt, ben je ondernemer, stelt Nijboer. En wie onderneemt moet volgens hem, 'net als de bakker en de groenteboer belasting afdragen'. Nu is het zo dat beleggers hun vastgoed mogen optellen in Box 3 (sparen en beleggen). Hierover moet maximaal 1,61 procent inkomstenbelasting worden betaald.

"Zet dat eens af tegen de belasting die je afdraagt als je gaat werken, oplopend tot 52 procent", aldus Nijboer. De opbrengsten van die belastinginkomsten kunnen volgens hem vervolgens worden geïnvesteerd in betaalbaar wonen.

Beleggers 'plaag in steden'

Want het zwaarder belasten van huisjesmelkers, zo stelt de PvdA, is ook goed voor de toch al krappe woningmarkt, waar vooral starters en middeninkomens last van hebben. "Grote beleggers die panden opkopen, opsplitsen in kleine appartementen en studio's, zijn een plaag voor grote steden", zegt hij in een toelichting tegen RTL Z.

Het gaat hierbij niet alleen om steden als Amsterdam en Utrecht, maar ook over Enschede, Eindhoven en Den Haag. "In Maastricht wordt inmiddels één op de vijf panden opgekocht door beleggers."

Starters betalen de rekening

Doordat huisjesmelkers alles blind opkopen, kunnen starters geen huis meer kopen, zegt Nijboer. "En zo wordt langzaam iedereen gedwongen om die torenhoge huur te betalen."

Het Tweede Kamerlid wil daarnaast het verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting van 2 procent voor tweede (of verdere huizen) aanpassen. "Voor iedereen die een huis koopt om erin te wonen is 2 procent redelijk en hoeft er niets te veranderen. Maar vraag voor tweede, derde en verdere huizen gewoon weer 6 procent."

Zo wordt het voor kopers die in hun huis willen gaan wonen aantrekkelijker, zegt hij, en voor beleggers en huisjesmelkers onaantrekkelijker om 'onze steden op te kopen en te vermarkten'.

