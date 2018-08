Prostituees moeten kromliggen vanwege schulden: 'Gouden tijden voorbij'

Het gaat lang zo goed niet op de Wallen als veel mensen denken. Prostituees hebben tienduizenden euro's schuld en houden soms per klant netto maar 15 euro over.

Trouw schrijft over de situatie op de Wallen. Drie organisaties die hulp bieden in de rosse buurt bevestigen dat de schuldenproblematiek groot is.

Volgens de krant zijn er prostituees die diep in de schulden zitten. Schulden van 10.000 tot 30.000 euro komen voor. Veel sekswerkers komen uit Oost-Europa. Zij hebben al een schuld bij aankomst in Nederland, vanwege de reiskosten.

80 euro voor een dagdienst

Maar ook de huur van de ramen is duur. Daardoor houden prostituees soms netto maar 15 euro per klant over. Met name overdag kan het niet meer uit en staan veel peeskamers leeg.

Raamexploitant Mastén Stavast zegt in Trouw dat de gouden tijden voorbij zijn. "Overdag is de leegstand enorm. Voor een kamer op de Oudezijds Achterburgwal vraag ik voor een dagdienst 80 euro. Maar de dames komen niet."

Liever in een steegje

De oorzaak voor de terugloop is de verplaatsing van prostitutie naar het internet en een toename van het aantal toeristen. Jaarlijks komen er 2,5 miljoen bezoekers naar de Wallen.

Toeristen zijn vooral bij ramen aan de grachten een probleem. Ze komen niet naar binnen maar maken wel foto's. Sekswerkers staan daarom liever aan een raam in één van de steegjes.

'Sekswerk is werk': protest tegen nieuwe wet

Sekswerkers vrezen voor hun baan. Prostituees, pornoacteurs en webcammeisjes demonstreerden twee maanden geleden tegen een plan voor een nieuwe anti-pooierwet. Die moet misbruik van sekswerkers voorkomen. Maar zij vrezen het tegenovergestelde.