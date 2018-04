Projectleider natuurorganisatie LNH sluist drie ton naar eigen rekening

Een projectleider van natuurorganisatie Landschap Noord-Holland (LNH) wordt ervan verdacht dat hij bijna drie ton heeft laten overmaken op zijn eigen rekening.

Hij is op staande voet ontslagen, meldt de organisatie. Tegen de man is aangifte gedaan bij de politie.

Tegen de lamp gelopen

Vanaf 2013 liet de man kleinere bedragen tot 10.000 euro overmaken aan zijn eigen bedrijf voor werk dat niet gedaan werd. Volgens LNH kwam de medewerker hier 41 keer mee weg, maar liep hij bij zijn 42ste poging tegen de lamp.

"We stelden vorige week vast dat er iets mis was met een factuur en toen we het bedrijf belden, bleek dat het een bedrijf was van een medewerker van ons", zegt directeur Ernest Briët in De Gooi- en Eemlander.