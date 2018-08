Problemen op Schiphol door storing Luchtverkeersleiding

Grote problemen op Schiphol vanmiddag. Bij de Luchtverkeersleiding ontstond rond 13.00 uur een storing in het communicatiesysteem waardoor tijdelijk geen inkomend of uitgaand vliegverkeer mogelijk was.

De storing duurde ongeveer 45 minuten. Rond 13.45 uur werd het vertrekkend vliegverkeer weer opgestart. Om 14.00 uur mochten ook inkomende vluchten weer landen.

Via het communicatiesysteem van de Luchtverkeersleiding Nederland verloopt het contact tussen de luchtverkeersleiding en piloten. "Om de veiligheid te waarborgen hebben we daarom het vliegverkeer afgebouwd", meldde de dienst op Twitter. Het verkeer wat in het Nederlandse luchtruim vloog, is veilig geland via een back-up communicatiesysteem.

Update: Communicatiesysteem LVNL werkt weer stabiel. Vliegverkeer wordt opgebouwd. Vliegtuigen kunnen weer starten en landen. Het kost nog enige tijd tot de situatie weer normaal is. LVNL doet onderzoek naar de oorzaak van de storing. De veiligheid is niet in het geding geweest. — Luchtverkeersleiding Nederland (@lchtvrkrsldr) 15 augustus 2018

Uitwijken

Andere landende vliegtuigen moesten tijdelijk uitwijken naar andere luchthavens, zoals Brussel:

Net uitgeweken en geland op Brussel. Nu maar kijken hoe we op Schiphol komen. #schiphol #storing — Ruurd Kl Langenhorst (@RuurdsTweets) 15 augustus 2018

Fijn voor de mensen die net in Brussel zijn geland pic.twitter.com/J0ObtDcj7T — Twopcharts Nederlands (@twopcharts_nl) 15 augustus 2018

Door de storing hebben veel vluchten vertraging opgelopen. Schiphol raadt reizigers aan om goed de verkeersinformatie te checken op de website en de app.

Waardoor die storing is ontstaan, is niet te zeggen.

Andere luchthavens in Nederland hadden vrijwel geen last van de storing. Op Rotterdam The Hague Airport liepen één vertrekkende vlucht en enkele inkomende vluchten wat vertraging op. Op Eindhoven Airport en Groningen Eelde Airport verliep het luchtverkeer normaal. Eindhoven ontving een uitgeweken vlucht uit Malaga, bestemd voor Schiphol.