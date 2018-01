Privégegevens vliegtuigpassagiers opgeslagen bij marechaussee

Luchtvaartmaatschappijen gaan de passiersgegevens van reizigers vanaf deze zomer afstaan aan een nieuwe eenheid van de marechausse.

Dat staat te lezen in het wetsvoorstel dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid daarover naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Vanaf halverwege 2018 moeten luchtvaartmaatschappijen gegevens over passagiers afgeven aan de zogenaamde Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL). Het gaat onder andere om contactinformatie, route-informatie en betaalgegevens. Die eenheid is ook verantwoordelijk voor de opslag van de gegevens.

Geanonimiseerd

De Pi-NL moet de info verwerken en analyseren; dat mag alleen gedaan worden om terreuraanslagen en zware criminaliteit te voorkomen, of daders hiervan te vervolgen. Voor die doeleinden mogen ook het OM, de politie, bijzondere opsporingsdiensten, Koninklijke marechaussee en Rijksrecherche informatie opvragen bij de Pi-NL.

De gegevens worden vijf jaar bewaard: het eerste halfjaar op naam, daarna geanonimiseerd.

Elk land eigen database

De opslag van gegevens maakt onderdeel uit van het Passagiersnamen Register (PNR), waar het Europees Parlement in 2016 na jaren van onderhandeling mee instemde. Daarin is afgesproken dat privégegevens van vliegtuigpassagiers van, naar en via Europese landen, via het register uitgewisseld kunnen worden.

Het 28-delige systeem - elk land krijgt een eigen database - gaat naar schatting 500 miljoen euro kosten. Het uitwisselen van passagiersgegevens is niet nieuw: de EU wisselt al jaren deze informatie uit met de VS, Canada en Australië. Nu gaat dat ook tussen Europese landen gebeuren.