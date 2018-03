'Poolse vrouwen lopen meer risico op seksuele intimidatie tijdens werk’

Poolse vrouwelijke arbeidsmigranten lopen in ons land vanwege hun kwetsbare arbeidspositie en culturele achtergrond een verhoogd risico op seksuele intimidatie in hun werkomgeving.

​Dat stelt FairWork, een organisatie die opkomt voor de belangen van arbeidsmigranten in Nederland. De stichting is na signalen van Poolse vrouwen dieper in de zaak gedoken.

Angst om baan te verliezen

Uit persoonlijke gesprekken bleek dat de vrouwen zichzelf zeker niet altijd als slachtoffer zien en dat ze zich niet bewust zijn van de rechten die ze hebben. Dat geldt vooral bij verbale aanvallen.

Bij fysieke intimidatie is er meer besef dat dit niet kan, maar uit angst hun baan te verliezen en de angst om niet serieus te worden genomen, ondergaan ze het als iets wat erbij hoort.

Niet assertief

Daarbij speelt de Poolse cultuur een rol. Vrouwen wordt geen assertief gedrag geleerd, zegt FairWork. Ze dienen zich op te offeren en mannen zijn het 'slechte' geslacht dat je van je af moet zien te houden.

De stichting denkt dat ook vrouwelijke arbeidsmigranten uit andere landen in Nederland te maken hebben met seksuele intimidatie.

Jaarlijks hebben tienduizenden Nederlanders last van seksuele intimidatie op de werkvloer:

Het overkwam Joelle - dat is niet haar echte naam - toen ze als administratief medewerker werkte. De zogenaamde grapjes van haar mannelijke collega's veranderden haar voorgoed.