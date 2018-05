Vertrouwen in politiek en medemens licht gestegen

Ruim vier op de tien Nederlanders zei afgelopen jaar vertrouwen te hebben in de politiek. Dat is iets meer dan in 2016.

41 procent zei vertrouwen te hebben in de Tweede Kamer, 43 procent zag de Europese Unie wel zitten. Het jaar ervoor was dat nog respectievelijk 37 en 36 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Nederland is elkaar wat positiever gaan zien. Vorig jaar gaf 62 procent van de Nederlanders van vijftien jaar en ouder aan anderen wel te vertrouwen. In 2016 gaf maar 60 procent aan vertrouwen te hebben in de medemens, terwijl 40 procent zei dat je niet voorzichtig genoeg kan zijn.

Politie en rechters

Ook het vertrouwen in politie, banken, grote bedrijven en ambtenaren is gestegen. In de politie en rechters heeft ruim 70 procent van de bevolking vertrouwen, in het leger 65 procent. Het vertrouwen in de pers en de kerk blijft met 32 en 31 procent onverminderd laag.

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren en hoger opgeleiden doorgaans meer vertrouwen hebben dan ouderen en lager opgeleiden.

'Weg fietsslot, hallo vertrouwen'

Nick vertrouwt zijn medemens zo erg, dat hij zijn fiets niet meer op slot zet.