'Schuldenrechter' voor mensen met financiële ellende

Mensen met een flinke schuld krijgen hulp. Het kabinet begint dit jaar met een proef met een schuldenrechter. Dat is goed nieuws voor een half miljoen mensen die problematische schulden hebben. Zoals Kees in 't Groen.

Tilburger Kees in 't Groen heeft een flinke schuld: zo'n 16.000 euro. Hij krijgt hulp van een schuldenrechter. In Tilburg experimenteren ze al een tijdje met deze speciale rechter. "De rechter is heel behulpzaam", vindt Kees. De hulp geeft hem ook rust. "Al zie ik mijn situatie niet als een donkere tunnel. Ik woon met veel plezier in het verzorgingstehuis."

Landelijk invoeren

Het kabinet begint nog dit jaar met een proef met een schuldenrechter naar het voorbeeld van Tilburg. Ruim een half miljoen huishoudens kampen met problematische schulden, blijkt uit cijfers van het CBS. Ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen of hebben een creditcardschuld.

Wat er gaat veranderen door de komst van de nieuwe rechter? Nu krijgen mensen met schulden bijna standaard een bewindvoerder toegewezen, die het beheer van hun financiën overneemt. Maar dat betekent niet altijd dat je daarmee uit de problemen bent.

Er zijn ook mensen die na een paar jaar onder bewind nog steeds geen schulden hebben weggewerkt. Soms zijn mensen er na een paar jaar zelfs nog slechter aan toe, financieel gezien. Soms ligt dat aan de bewindvoerder, maar het kan ook aan de persoon zelf liggen.

Schuldenbrief De schuldenrechter is één van de maatregelen uit het regeerakkoord. Staatssecretaris Tamara van Ark komt deze week met een uitgebreide schuldenbrief waar nog meer maatregelen in staan. Zo trekt het kabinet de komende jaren 80 miljoen uit voor het bestrijden van schulden en hulp aan arme gezinnen. Ook kijkt het kabinet naar de invoering van een incassoregister, waarin incassobureaus kunnen worden opgenomen die aan minimumeisen voldoen. Incassobureaus die te vaak fout in gaan, de rotte appels dus, verliezen hun registratie.

Fikse schulden

De schuldenrechter besteedt meer aandacht aan mensen met fikse schulden. Voordat iemand met schulden op voor de rechter verschijnt, vindt een gesprek plaats met de gemeente om te kijken wat er nog mogelijk is om iemand te helpen. Met een langer gesprek op de zitting probeert de rechter de schuldproblemen zo goed mogelijk te doorgronden om met een oplossing te komen waar iemand ook écht iets aan heeft.

Schuldenrechter Paul Rouwen helpt in Tilburg mensen met schulden

Maakt het verschil

Paul Rouwen is schuldenrechter in Tilburg en is positief. "We kunnen mensen met grote schulden echt beter helpen. Ze krijgen meer aandacht omdat we lange gesprekken met ze voeren op de zitting", zegt de schuldenrechter.

"We vragen hoe ze aan de schulden komen en kijken naar hun verleden en luisteren naar hun verhalen. Niet alleen krijgen ze een bewindspersoon aangewezen, maar ook hulp van de gemeente."

Met deze nieuwe aanpak is het de bedoeling dat mensen sneller op eigen benen komen te staan en van hun schuld af komen. Ze moeten ook sneller van hun bewindspersoon loskomen. Ook Kees is positief, maar of hij ooit helemaal zonder schulden door het leven zal gaan? "Ik denk niet dat ik mijn aow ooit volledig kan benutten."

Schulden - Ruim een half miljoen huishoudens hebben problematische schulden. Dat wil zeggen: ze staan rood, kunnen rekeningen niet betalen of hebben een creditcardschuld.

- 10 procent van de Nederlandse huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen.

- 5 miljoen mensen hebben geen spaargeld. Zij kunnen geen tegenslag opvangen of investeren in belangrijke zaken voor de toekomst.

- Ongeveer een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden. Dit betekent dat zij niet op eigen kracht hun schulden kunnen oplossen.

- In 2015 vroegen 90.400 mensen om schuldhulpverlening. Hun gemiddelde schuld is 42.900 euro bij gemiddeld veertien schuldeisers. ​Bron: Schuldhulpmaatje

Ruim een miljoen Nederlanders leven in armoede:

